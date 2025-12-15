Víctor Turpin de regreso en Colombia tras cuatro años de trabajo en Hollywood

Víctor Turpin, uno de los actores colombianos que ha logrado abrirse espacio en la industria audiovisual más competitiva del mundo, regresa al país después de cuatro años para reencontrarse con su familia, su cultura y los lugares que marcaron su camino. Con participaciones destacadas en cine y televisión estadounidense, Turpin vuelve en el mejor momento de su carrera, respaldado por proyectos que consolidan su presencia en Hollywood y lo posicionan como uno de los talentos colombianos con mayor proyección internacional.

Su regreso tiene un componente emocional profundo. Volver a Medellín, reencontrarse con los sabores de casa y sorprenderse con el crecimiento del país ha sido especialmente significativo para él. “Para mí, un ajiaco bien hecho o un chicharrón doradito le gana a cualquier plato con estrellas Michelin”, dice entre risas. También se muestra impactado por la transformación urbana: “Medellín está más verde, más bonita y más limpia que nunca.”

El camino de Turpin en Estados Unidos comenzó en 2007 y, como él lo describe, ha sido una mezcla de disciplina, resiliencia y pasión. Entre trabajos alternos, clases, acentos y audiciones, fue construyendo una carrera paso a paso en un mercado donde pocos latinos logran entrar. E

se esfuerzo lo llevó a participar en producciones como Shades of Blue, junto a Jennifer Lopez, y a tener una participación especial en Will & Grace, una de las series más influyentes de la televisión estadounidense. “Mi carrera ha sido un camino largo, lleno de retos, pero también de momentos mágicos. Nada ha sido regalado; todo ha sido trabajado paso a paso. Y si algo tengo claro es que cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”, afirma.

Hoy vive uno de los capítulos más vibrantes de su trayectoria. Hace parte de Bad Monkey, la serie de Apple TV+ creada por Bill Lawrence, responsable de éxitos globales como Ted Lasso y Scrubs. Allí comparte escena con Vince Vaughn y se mueve en un proceso creativo marcado por la improvisación. “En comedia, si algo no funciona, lo cambian en el momento. Hay que estar pilas, alerta, listo para reaccionar a cualquier cambio e incluso inventarse cosas a quema ropa. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo”, asegura. Durante este proyecto también construyó relaciones significativas con Natalie Martínez, John Ortiz quien interpreta a su esposo en la serie y la escritora y actriz Ashley Nicole Black.

A esto se suma su participación en uno de los estrenos más esperados del cine de terror: Scream 7, que llegará a salas el 26 de febrero de 2026. La película, escrita y dirigida por Kevin Williamson, creador original de la saga, reúne a figuras como Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e Isabel May. “Neve Campbell es un ícono total: talentosa, trabajadora. Y Courteney, ¡Crecí viéndola en Friends! Trabajar con ellas fue increíble”, cuenta Turpin. Sobre la película adelanta lo único que puede: “Sale en cines en febrero 26 del 2026 y está buenísima. Estoy casi seguro de que a todos los fans y a los que aún no lo son les va a encantar. Vayan, véanla, y cada vez que me vean por ahí en la peli, griten ‘¡Paisa!’ jajaja.”

Su regreso a Colombia también despierta un deseo genuino de volver a conectarse con la industria local. “En Colombia se están haciendo cosas increíbles, con una calidad impresionante. Si en algún momento se da la oportunidad de actuar, producir o escribir acá, sería un regalo para mí. Hace muchos años no trabajo en Colombia, y volver a hacerlo sería muy especial.” En esta nueva etapa, Turpin tiene una visión clara: avanzar, aprender y disfrutar. “Quiero seguir evolucionando, seguir haciendo lo que amo y, ojalá, crear algo también en Colombia.”

Víctor Turpin regresa al país como un artista que ha demostrado que la disciplina, la constancia y el talento colombiano pueden conquistar cualquier escenario. Hoy, con una carrera en ascenso y proyectos de alto impacto, se posiciona como uno de los nombres que continuará dando de qué hablar en Hollywood.

También te puede interesar: Michelob Ultra de Bavaria anunció su patrocinio de la FIFA World Cup 2026™ y presentó “Grupo M”, su plataforma para hinchas