diciembre 18, 2025

Starbucks® y Stranger Things™ se unen para celebrar la amistad en Colombia

Colaboraciones

En honor a la quinta y última temporada de la icónica serie Stranger Things, Starbucks® presenta las bebidas Stranger Things Frappuccino®, Hopper’s Brew y una colección exclusiva de artículos de edición limitada disponible a partir del 15 de diciembre.

Redacción P&M
 diciembre 18, 2025

Starbucks, una de las marcas operadas por Alsea en Colombia, y Stranger Things™ se unen para poner tu mundo del revés a cada sorbo. A partir del 15 de diciembre, consumidores en Colombia podrán disfrutar de una colaboración épica entre Starbucks® y Stranger Things™, que rinde homenaje a la quinta y última temporada de la querida serie con un toque nostálgico sobre la conexión, la lealtad y el poder de la amistad.

Mientras los fans regresan a Hawkins por una última aventura, Starbucks se une a Stranger Things™ para celebrar el corazón de la historia: los lazos inquebrantables entre amigos, a través de bebidas audaces y una colección de productos de edición limitada, inspirada en los momentos y personajes más icónicos de la serie.

“A través de esta colaboración con Stranger Things™, Starbucks® busca inspirar a nuestra comunidad —clientes y partners (empleados)— celebrando el poder de la pertenencia, la amistad, la lealtad y el trabajo en equipo,” dijo Mariana Flores, líder de marca y marketing de producto para Latinoamérica y el Caribe en Starbucks. “Mientras Stranger Things™ llega a su fin, quisimos celebrar una década de alegría, lealtad y comunidad junto a quienes han sido parte del camino —nuestros clientes y partners—, con una colaboración que refleja lo que ambas marcas hacen mejor: crear experiencias memorables que unen a las personas.”

Sorbos Extraños: Nuevas Bebidas Llegan a las Tiendas

Dos bebidas exclusivas llegan para apoderarse del menú en todas las tiendas de Colombia:

  • Stranger Things™ Starbucks Frappuccino®: Una mezcla stranger y deliciosa con sabor a red velvet y sutiles notas de mocha, coronada con crema batida y un toque de chocolate oscuro. Cada sorbo se siente como entrar a Hawkins: dulce, inesperado y lleno de corazón.
  • Hopper's Brew: Inspirada en el valiente jefe de policía de Hawkins, este café fuerte se sirve negro, tal como lo toma Hopper. Sin añadidos, sin adornos: solo una taza fuerte y auténtica, losta para enfrentar lo que traiga el día (o un Demogorgon).

Coleccionables del Mundo del Revés: Productos de Edición Limitada

Esta temporada los clientes podrán coleccionar una cápsula de productos inspirada en Stranger Things™, que incluye:

  • Vasos reutilizables, inspirados en los estilos icónicos y los colores distintivos que usaron los personajes de Hawkins High durante la serie.
  • Stoppers inspirados en los personajes.

Cada pieza está pensada para los fans que quieren llevar un poco de Hawkins a sus rituales diarios o a su lista de regalos.

La colaboración Starbucks® + Stranger Things™ estará disponible en las más de 70 tiendas del mercado a partir del 15 de diciembre de 2025 y hasta el 31 del mismo mes o agotar existencias.

Consumidor

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

