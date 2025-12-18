Starbucks® y Stranger Things™ se unen para celebrar la amistad en Colombia

En honor a la quinta y última temporada de la icónica serie Stranger Things, Starbucks® presenta las bebidas Stranger Things Frappuccino®, Hopper’s Brew y una colección exclusiva de artículos de edición limitada disponible a partir del 15 de diciembre.

Starbucks, una de las marcas operadas por Alsea en Colombia, y Stranger Things™ se unen para poner tu mundo del revés a cada sorbo. A partir del 15 de diciembre, consumidores en Colombia podrán disfrutar de una colaboración épica entre Starbucks® y Stranger Things™, que rinde homenaje a la quinta y última temporada de la querida serie con un toque nostálgico sobre la conexión, la lealtad y el poder de la amistad.

Mientras los fans regresan a Hawkins por una última aventura, Starbucks se une a Stranger Things™ para celebrar el corazón de la historia: los lazos inquebrantables entre amigos, a través de bebidas audaces y una colección de productos de edición limitada, inspirada en los momentos y personajes más icónicos de la serie.

“A través de esta colaboración con Stranger Things™, Starbucks® busca inspirar a nuestra comunidad —clientes y partners (empleados)— celebrando el poder de la pertenencia, la amistad, la lealtad y el trabajo en equipo,” dijo Mariana Flores, líder de marca y marketing de producto para Latinoamérica y el Caribe en Starbucks. “Mientras Stranger Things™ llega a su fin, quisimos celebrar una década de alegría, lealtad y comunidad junto a quienes han sido parte del camino —nuestros clientes y partners—, con una colaboración que refleja lo que ambas marcas hacen mejor: crear experiencias memorables que unen a las personas.”

Sorbos Extraños: Nuevas Bebidas Llegan a las Tiendas

Dos bebidas exclusivas llegan para apoderarse del menú en todas las tiendas de Colombia:

Stranger Things™ Starbucks Frappuccino®: Una mezcla stranger y deliciosa con sabor a red velvet y sutiles notas de mocha, coronada con crema batida y un toque de chocolate oscuro. Cada sorbo se siente como entrar a Hawkins: dulce, inesperado y lleno de corazón.

Hopper's Brew: Inspirada en el valiente jefe de policía de Hawkins, este café fuerte se sirve negro, tal como lo toma Hopper. Sin añadidos, sin adornos: solo una taza fuerte y auténtica, losta para enfrentar lo que traiga el día (o un Demogorgon).

Coleccionables del Mundo del Revés: Productos de Edición Limitada

Esta temporada los clientes podrán coleccionar una cápsula de productos inspirada en Stranger Things™, que incluye:

Vasos reutilizables, inspirados en los estilos icónicos y los colores distintivos que usaron los personajes de Hawkins High durante la serie.

Stoppers inspirados en los personajes.

Cada pieza está pensada para los fans que quieren llevar un poco de Hawkins a sus rituales diarios o a su lista de regalos.

La colaboración Starbucks® + Stranger Things™ estará disponible en las más de 70 tiendas del mercado a partir del 15 de diciembre de 2025 y hasta el 31 del mismo mes o agotar existencias.

