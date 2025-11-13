Colsubsidio: 69 años presente en las vidas de millones de colombianos

Pocas marcas han trascendido generaciones como Colsubsidio, presente en la vida de los colombianos desde 1957 con un propósito claro: cerrar brechas sociales y aportar al desarrollo del país.

Este año, Colsubsidio cumplió 68 años y celebra su aniversario, reafirmando su compromiso y liderazgo como la empresa social de los colombianos y consolidándose como sinónimo de innovación, sostenibilidad e impacto social.

Un legado que crece e innova con las familias colombianas

Esta cercanía no es una casualidad y es el resultado de décadas de trabajo y conexión entre la marca y los colombianos. Desde su nacimiento, Colsubsidio ha tocado la vida de millones de colombianos por medio de subsidios y créditos, acceso a vivienda y educación, y programas de salud, recreación, turismo, formación y empleabilidad.

Guiada por su propósito de cerrar brechas mediante servicios de calidad, en los últimos años, Colsubsidio viene fortaleciendo su portafolio para responder a nuevas dinámicas de trabajo, educación y esparcimiento. Este proceso de transformación se ve reflejado en espacios y soluciones centradas en el afiliado y en la necesidad de que la marca evolucionara a una identidad renovada.

El caso Colsubsidio es gestión de marca aplicada, con un propósito claro, arquitectura de oferta de servicios alineada con necesidades reales y una evolución de las experiencias que integran lo físico y lo digital. La actualización del logo y de la línea gráfica que se hizo hace unos años, es solo una parte de un proceso de transformación más profundo que prioriza la sostenibilidad y la innovación como ejes transversales de la empresa.

“Hemos evolucionado con Colombia, adaptando nuestros servicios y proyectos a las nuevas realidades sociales y económicas, con un propósito claro de construir país”, afirma Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

Para que el propósito sea experiencia, hay que ponerlo en práctica y crear sistemas que operen y se gestionen. Esa coherencia entre propósito, experiencia y producto se evidencia en el reconocimiento que recibió Colsubsidio como la empresa más innovadora del país. Este es el resultado de años de trabajo continuo y evolución a una cultura innovadora dentro de la empresa que ha permitido que cada acción y esfuerzo incorporen la innovación como parte de su ADN.

Una marca con corazón

El propósito social y la coherencia han convertido a Colsubsidio en una de las 20 marcas más queridas por los colombianos, según el Brand Love Index 2025. Este reconocimiento refleja la confianza y el vínculo emocional construido a lo largo del tiempo. Estar en este ranking es un reflejo de cómo –sobre valores sólidos como la transparencia, la empatía y el servicio con sentido humano– Colsubsidio ha logrado tocar la vida de los colombianos desde su propósito.

“Cada interacción, servicio y experiencia buscan conectar desde la confianza y la credibilidad. Este reconocimiento no es un premio, sino una responsabilidad que asumimos con gratitud y compromiso”, señala su director general. La marca no solo entrega servicios: acompaña a millones de colombianos a cumplir sus metas. Ademas, fue reconocida como la caja de compensación con la mejor reputación del país en el ranking de Merco Empresas.

Colsubsidio reafirma su propósito de construir un país más equitativo, a través de soluciones sostenibles. Programas como Gastronomía Sostenible, la conservación de humedales en la Ciudadela Maiporé y la protección del Bosque Seco Tropical y de especies amenazadas en Piscilago son ejemplos de un desarrollo responsable, medible y con impacto territorial.

Esa ambición se sostiene en su gente: un equipo de trabajo centrado en habilidades, con rutas de aprendizaje, certificaciones internas y movilidad, que conectan el talento con proyectos de innovación y sostenibilidad para que cada trabajador convierta el propósito en una experiencia memorable para todos y cada uno de sus clientes.

Las marcas no se definen por su paleta de colores, sino por lo que logran cambiar. Colsubsidio entiende que innovar, gestionar talento y pensar en sostenibilidad no son discursos: son decisiones que se notan en el día a día, en cada servicio, en cada mejora tangible.

Es una marca que entiende el valor de estar presente en los momentos que realmente importan. Su comunicación no se trata de prometer, sino de responder; de crear experiencias coherentes con lo que representa. En un entorno donde existen muchas marcas, Colsubsidio le apuesta a construir confianza.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

También le puede interesar: El Espresso Martini con alma colombiana: Smirnoff y Café Quindío presentan una experiencia única en Bogotá