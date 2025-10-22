Samsung lleva el arte de los museos a casa

Samsung abre una ventana al arte en los hogares colombianos a través de la tecnología. The Frame va más allá del entretenimiento para convertirse en una verdadera obra de arte dentro del hogar. Gracias a su diseño minimalista, pantalla mate antirreflejo y acceso a más de 3.000 piezas de la Samsung Art Store, cada espacio puede transformarse en una galería personal.

Cuando The Frame está encendido el usuario puede ver programas o películas en resolución 4K, y cuando está en modo arte, mejora la estética de la habitación con obras de artistas de renombre mundial. Además, tiene la capacidad de mostrar fotos personales cargando directamente los archivos. Independiente de cómo se use, el televisor es totalmente personalizable para adaptarse a la decoración del hogar.

También ofrece una experiencia visual fiel y vibrante gracias a su pantalla mate antirreflejo y a la reproducción de colores validados por expertos. Esta calidad de imagen es posible gracias a su procesador de inteligencia artificial NQ4 AI Gen3, que optimiza en tiempo real los detalles de las piezas artísticas como la imagen de programas y películas, elevando cada contenido a un nuevo nivel de realismo.

A continuación, cinco claves que muestran cómo la tecnología de The Frame logra que este televisor se mimetice con el arte y transforme cualquier espacio en una galería personal.

Una obra en su pared: Con un grosor de menos de 3 cm y el sistema One Connect, que concentra todas las conexiones externas, The Frame se ajusta a la pared como un cuadro auténtico. Esta instalación discreta permite que los cables desaparezcan de la vista, logrando que el televisor se mimetice en cualquier espacio. Su diseño minimalista convierte la tecnología en un elemento decorativo que no invade, sino que embellece.

Colores tan reales que engañan al ojo humano: The Frame es el primer TV del mundo con la certificación Pantone Validated ArtfulColor, un estándar global que garantiza fidelidad cromática. Cada matiz de un cielo pintado por Monet o cada sombra en una fotografía se reproduce con exactitud, conservando la intención original del artista. La tecnología QLED 4K, además, asegura contraste profundo y brillo equilibrado, logrando que la experiencia sea prácticamente indistinguible de contemplar una obra en un museo.

Una galería con icónicas obras, fotografías y diseños en su sala: Con acceso por suscripción a más de 4.000 obras en la Samsung Art Store y 20 piezas mensuales gratuitas en Art Streams, los usuarios pueden elegir entre clásicos de Vermeer o Dalí, hasta fotografías contemporáneas y colecciones de instituciones como el Prado o el MoMA. De esta manera, cada hogar puede convertirse en un museo dinámico, adaptado a los gustos de la familia y en constante renovación, sin necesidad de salir de casa.

Tecnología que se adapta a su estilo de vida: The Frame no solo es un televisor, es una pieza adaptable. Sus marcos personalizables permiten cambiar de estilo con facilidad: madera cálida, tonos modernos o acabados neutros para integrarse en cualquier decoración. La pantalla mate antirreflejo evita brillos molestos incluso en habitaciones con mucha luz natural, lo que significa que el TV se ve igual de auténtico de día o de noche.

Inteligencia artificial que eleva todo el contenido

El procesador NQ4 AI Gen3 no solo optimiza obras de arte digitales, sino que también mejora programas, películas y transmisiones en vivo. Gracias a algoritmos de IA, ajusta resolución, nitidez y colores en tiempo real, acercando cualquier contenido a la calidad 4K. Así, lo que en otros dispositivos sería un simple cuadro decorativo, en The Frame se transforma en un lienzo digital inteligente que combina lo mejor del arte y el entretenimiento.

Con The Frame, Samsung demuestra que la innovación tecnológica puede ir más allá del entretenimiento para convertirse en una herramienta de expresión y estilo. Cada detalle del dispositivo, está pensado para transformar los espacios y enriquecer la manera en que las personas se relacionan con el arte en su vida cotidiana.

Para mostrar la versatilidad de The Frame, Samsung Colombia creo la serie digital "Camuflarse es arte", La experiencia dejó en claro que, más que un TV, The Frame es una obra que logra camuflarse en cualquier pared, reafirmando que la unión entre arte y tecnología puede sorprender incluso a los ojos más entrenados.

También puede interesarle: Colombia se consolida como epicentro de la economía circular en América Latina con el FICA 2025