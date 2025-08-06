miércoles, agosto 06, 2025

Effie Academy College 2025 anuncia a sus ganadores

Effie Academy College 2025 anuncia a sus ganadores

La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), licenciataria de Effie en Colombia, ha anunciado a los ganadores de la novena edición de Effie Academy College.

Redacción P&M
 agosto 6, 2025

Este programa se ha consolidado como un puente fundamental entre la formación académica y la industria, reconociendo el talento y la estrategia de los futuros líderes del marketing en el país.

En esta edición, los participantes se enfrentaron a desafíos reales propuestos por marcas líderes como Oh Mai Gat de Alimentos Polar, McDonald's y Corona. Su tarea fue desarrollar estrategias que ayudarán a lograr los objetivos de negocio. Las campañas ganadoras, seleccionadas por un jurado de expertos, se destacaron por su análisis estratégico y su capacidad de innovación.

Felicitamos a todos los participantes por su compromiso y agradecemos a las marcas por desafiar a jóvenes talentos, a los tutores por su invaluable orientación y por impulsar el desarrollo de una nueva generación de profesionales de marketing preparados para impactar el mundo de los negocios

Comenta Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA.

A continuación, los ganadores del Effie Academy College 2025:

 

