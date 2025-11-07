Producción Técnica da forma a la experiencia completa

Al crear un evento, cada parte debe engranar con precisión. En ese proceso, Producción Técnica se convierte en el aliado estratégico de las marcas, pues las acompaña en todas las etapas: desde la planeación y conceptualización, hasta el desmontaje. En los eventos de gran formato, la producción es la columna vertebral que integra tecnología de vanguardia, escenografía, sonido, iluminación y más.

En esta ocasión, Producción Técnica fue el aliado estratégico de Revista P&M en el Marketing Conference Latam 2025, el 1 y 2 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre.

Las pantallas de apoyo laterales aseguraron visibilidad total sin importar la ubicación en el salón.

​​Portafolio con soluciones interactivas, iluminación creativa y diseño audiovisual respaldado por tecnología de punta.​

Escenario Sessions en el salón alterno, diseñado para brindar mayor sensación de privacidad e intimidad.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

También le puede interesar: Cinemas Procinal, ahora Cineprox, revela su nueva identidad