La ciencia de entender lo cotidiano

Con estudios propios y escucha activa, esta compañía diseña soluciones de autocuidado que parten de la vida real de los colombianos y no solo de la ficha técnica del producto.
''Tener al consumidor en el centro hace que la ciencia y la tecnología cobren sentido”, afirma Andrea Catalina Gómez Rozo, directora de mercadeo de Haleon para Colombia y Perú. Esa mirada guía cada decisión: entender qué viven las personas, qué les duele y si las marcas realmente responden a esas necesidades.
Los estudios son el corazón de la mirada de la compañía. Un ejemplo de esto es el Haleon Pain Index, que analiza el dolor y su impacto en contextos como el trabajo, la familia, las emociones y revela que muchos lo han normalizado, incluso cuando implica una “batalla interna”, como ocurre con el dolor menstrual. Ese entendimiento impulsa mensajes que acompañan el autocuidado. “Con información sencilla y útil, el consumidor decide mejor”, dice Gómez.
Otra de sus prioridades son sus estudios de inclusión en salud, que muestran barreras de acceso y guían cómo y a quién le habla la compañía. Con herramientas como el Health Inclusivity Screener, una solución de IA desarrollada por esta multinacional británica, Haleon evalúa si sus mensajes en la publicidad de Dolex son claros, accesibles y representativos e identifica cómo trabajar para que más personas se sientan incluidas.
Llevar estos aprendizajes al portafolio implica soluciones concretas: su nueva tecnología Optizorb desintegra la tableta de Dolex cinco veces más rápido, con un alivio eficaz y veloz sin sacrificar seguridad.
En Advil ocurre igual. Haleon detectó adolescentes desatendidos y creó Advil Teens, con dosis adecuada y minicápsula. A su vez, Advil Gripa Max nació tras los cambios gripales pospandemia, y Advil Espalda y Cuello responde al aumento de dolores musculares por teletrabajo y nuevos hábitos. Todo esto se enmarca en una realidad contundente: 9 de cada 10 colombianos reportaron haber experimentado algún tipo de dolor y el 67 % ve afectada su calidad de vida al padecerlo.
La misma lógica aplica a la sostenibilidad: la certificación de carbono neutro, la reducción de 196 toneladas de CO2e y los proyectos de economía circular muestran que su responsabilidad va más allá del producto. Al final, cada decisión debe fortalecer una capacidad real: que el autocuidado esté verdaderamente en manos de cada consumidor.
Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.
También le puede interesar: Tucán integra Elio, su IA autónoma, al SEO