Salitre Mágico presenta su Festival de Navidad 2025: “La Magia de la Navidad se vive en Familia”

Salitre Mágico abre oficialmente la temporada decembrina con el lanzamiento de su Festival de Navidad 2025, una experiencia diseñada para que las familias de Bogotá y visitantes vivan juntos la magia de esta época tan especial.

Bajo el concepto “La Magia de la Navidad se vive en Familia”, el parque se transforma en un universo de luces, color, atracciones y espectáculos pensados para reconectar a padres e hijos y crear recuerdos inolvidables.

Durante la temporada, que irá del 29 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, los visitantes podrán disfrutar de las icónicas atracciones del parque ambientadas para la ocasión y un recorrido lleno de escenarios temáticos con nieve artificial, personajes navideños y shows nocturnos. Todo con el sello de seguridad, calidad y entretenimiento que caracteriza a Salitre Mágico.

En Colombia, la Navidad tiene un significado muy profundo más allá del brillo y el comercio: es una época de unidad familiar, espiritualidad y tradición. Según un estudio de IAB Colombia, el 89 % de los hogares celebra la Navidad en casa, lo que refleja cómo esta festividad sigue siendo un momento prioritario para compartir con seres queridos. Sin embargo, también es común que las familias busquen planes fuera del hogar, lugares como Salitre Mágico, con su inauguración del Festival de Navidad, se consolidan como alternativas para disfrutar actividades especiales, vivir experiencias llenas de alegría y fortalecer los lazos familiares en un ambiente diferente, seguro y festivo durante la temporada decembrina.

“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, señala Nestor Bermudez, Director General del parque.

Durante el Festival de Navidad los visitantes podrán participar de actividades como asar masmelos, decorar galletas y hacer su propio muñeco de nieve, actividades pensadas para revivir la magia de diciembre y promover encuentros intergeneracionales. El parque estará abierto hasta las 9pm hasta el 25 de diciembre. Luego de esta fecha y hasta el 12 de enero, funcionará hasta las 7:30 pm para que las familias continúen disfrutando de la magia navideña.

Con esta campaña, Salitre Mágico espera aumentar en un 25% la asistencia familiar respecto al año anterior y consolidarse como el epicentro de la magia navideña en Bogotá.

