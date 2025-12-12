viernes, diciembre 12, 2025

Leonel Álvarez vuelve a demostrar que es un tierno

campaña

La leyenda de la Selección Colombia y actual técnico del Atlético Bucaramanga es el protagonista de la más reciente campaña de Build-A-Bear, marca que continúa expandiéndose en el país con la apertura de su nueva tienda en Colombia.

Redacción P&M
 diciembre 12, 2025

Con su estilo cercano, espontáneo y carismático, Leonel sorprende volviendo a demostrar que es un hombre tierno. En el marco de la inauguración, el ex-futbolista se puso en la piel de cientos de niños y familias que viven la experiencia de la marca cada día. Con paciencia y emoción, recorrió paso a paso el proceso de crear su Build-A-Bear: elegirlo, rellenarlo, vestirlo y darle un nombre, demostrando que la sensibilidad y el cariño también hacen parte de su personalidad.

La nueva tienda está ubicada en el Centro Comercial Cacique, uno de los puntos comerciales más importantes de Bucaramanga. A partir de hoy, los bumangueses podrán disfrutar de un espacio único donde niños, jóvenes y adultos pueden crear un amigo para toda la vida, tal como ya ocurre en nuestras tiendas de Bogotá, Pereira y Medellín. Con esta apertura, Build-A-Bear completa presencia en cuatro ciudades del país, sumando un total de siete tiendas en Colombia.

Con esta apertura, Build-A-Bear reafirma su apuesta por el mercado colombiano y su propósito de conectar con las emociones a través del juego, la imaginación y el vínculo afectivo que se puede crear con un juguete. La participación de Leonel Álvarez en esta campaña refleja un mensaje claro: todos, sin importar la edad, podemos ser tiernos, sentir, recordar y crear momentos que perduren.

La marca invita a todos los colombianos a visitar cualquiera de sus tiendas, vivir la experiencia y, como Leonel, descubrir que dentro de cada persona —por más fuerte que parezca— siempre hay espacio para la ternura.

También le puede interesar: Persépoli: creatividad que empieza antes del título

juguetes

