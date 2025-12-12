Leonel Álvarez vuelve a demostrar que es un tierno

La leyenda de la Selección Colombia y actual técnico del Atlético Bucaramanga es el protagonista de la más reciente campaña de Build-A-Bear, marca que continúa expandiéndose en el país con la apertura de su nueva tienda en Colombia.

Con su estilo cercano, espontáneo y carismático, Leonel sorprende volviendo a demostrar que es un hombre tierno. En el marco de la inauguración, el ex-futbolista se puso en la piel de cientos de niños y familias que viven la experiencia de la marca cada día. Con paciencia y emoción, recorrió paso a paso el proceso de crear su Build-A-Bear: elegirlo, rellenarlo, vestirlo y darle un nombre, demostrando que la sensibilidad y el cariño también hacen parte de su personalidad.

La nueva tienda está ubicada en el Centro Comercial Cacique, uno de los puntos comerciales más importantes de Bucaramanga. A partir de hoy, los bumangueses podrán disfrutar de un espacio único donde niños, jóvenes y adultos pueden crear un amigo para toda la vida, tal como ya ocurre en nuestras tiendas de Bogotá, Pereira y Medellín. Con esta apertura, Build-A-Bear completa presencia en cuatro ciudades del país, sumando un total de siete tiendas en Colombia.

Con esta apertura, Build-A-Bear reafirma su apuesta por el mercado colombiano y su propósito de conectar con las emociones a través del juego, la imaginación y el vínculo afectivo que se puede crear con un juguete. La participación de Leonel Álvarez en esta campaña refleja un mensaje claro: todos, sin importar la edad, podemos ser tiernos, sentir, recordar y crear momentos que perduren.

La marca invita a todos los colombianos a visitar cualquiera de sus tiendas, vivir la experiencia y, como Leonel, descubrir que dentro de cada persona —por más fuerte que parezca— siempre hay espacio para la ternura.

