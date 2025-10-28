Tres Devotos y 365 días de trabajo independiente

Aviso: este texto viene con alta carga emocional. Hace un año, tres creativos dejaron la comodidad a un lado para abrir un sueño llamado Devoto, una agencia nacida en Colombia que hoy también trabaja —con orgullo y sin excusas— para México y Centroamérica (75% de su cartera). No fue casualidad. Fue trabajo duro, disciplina extrema y cero miedo al miedo.

No planearon la expansión. La construyeron.

No tenían un mapa con banderitas ni un pizarrón con ciudades capitales; tenían amor por las marcas, obsesión por la idea y respeto por el craft. Lo demás vino después: puertas que se abrieron, briefs que llegaron, aliados que se sumaron y una comunidad —desde juniors hasta CEOs— que celebró su apertura como si fuera propia. Ese día supieron que Devoto, la agencia fundada por Daniel Piza (ECD), Guillermo Andrés Siachoque (head of art) y Jorge Eliécer Pinto Prada (CCO), iba por el camino correcto.

Su promesa (desde el día uno)

Devotos a las ideas que mueven negocios: no coleccionan likes; mueven métricas.

Devotos a la estrategia sin humo: objetivos claros, ejecución quirúrgica y simplicidad que convierte.

Devotos al craft que enamora: cada pieza se siente, se ve y se recuerda.

Lo que lograron en 365 días

Nu México — “F.A.M.A.”: una campaña de ahorro que reunió en un mismo film a los virales más memorables de México. (ver videocaso)

Pony Malta — “Destapa tu antojo”: del “premio bajo la tapa” a la tapa que antoja. Empanadas, arepas, pandebonos… y una marca que vuelve a ser el acompañante natural del break en Colombia. (ver videos)

Borden — “Elsie”: una vaca que enamora en la mesa con sus quesos y en redes con su contenido. (ver videos)

Solinoff: cuando el diseño interior y la arquitectura se vuelve narrativa y la marca, experiencia.

Solenti: el nuevo bebé de Devoto, y una gran oportunidad para crear trabajo que los haga sentir orgullosos.

Si quien lee esto es cliente, quizá sea una bienvenida. Si es creativo, tal vez sea el momento de enviar su carpeta. Y si pertenece a la competencia y la felicidad de Devoto lo salpicó aunque sea un poco, tal vez pronto deje de ser competencia.

Devoto está lista para escribir el año dos de su historia y espera hacerlo con: Clientes Devotos. Creativos Devotos. Planners Devotos. Ejecutivos Devotos. CMs Devotos. Animadores Devotos. Ilustradores Devotos. Directores Devotos. Y, por supuesto, con el Devoto lector. Conoce más de Devoto en @Devotoagency

