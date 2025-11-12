Vassar: la feria imperdible en Bogotá

El evento, que se hace del 9 al 14 de noviembre, reúne emprendimientos de todo el país.

La novena edición de Vassar llega con nuevas propuestas del 9 al 14 de noviembre en el Parque del Country en Bogotá.

La octava edición de Vassar Feria, uno de los eventos más importantes del diseño y el emprendimiento en Colombia, cerró con un balance altamente positivo. Del 18 al 23 de junio, el Parque El Country se convirtió en el epicentro del talento nacional, reuniendo a más de 350 marcas y a 48.000 asistentes durante seis días de creatividad, cultura y conexión.

En sus ocho ediciones, Vassar ha impactado a más de 2.000 emprendimientos, ha recibido más de 320.000 visitantes y ha contado con el respaldo de más de 55 marcas patrocinadoras, consolidándose como una de las plataformas más influyentes en el impulso al emprendimiento local y al diseño colombiano. Con una ocupación del 94% en su más reciente versión, reafirmó su posición como un escenario de crecimiento, conexión y profesionalización para los emprendedores del país.

Los visitantes pudieron recorrer más de 350 espacios de exhibición con propuestas de moda, joyería, gastronomía, bienestar y hogar, mientras participaban en una agenda de talleres, charlas y experiencias diseñadas para fortalecer el vínculo entre los emprendedores y el público. “Vassar se ha consolidado como una plataforma de crecimiento para el ecosistema emprendedor colombiano. Cada edición representa una oportunidad para que las marcas se profesionalicen, generen alianzas y conecten con nuevos públicos. Más allá de una feria, somos un movimiento que impulsa la creatividad, la sostenibilidad y la identidad local”, afirmó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar Feria.

Entre las actividades más destacadas estuvieron los talleres gastronómicos y de oficios creativos, la zona de experiencias con café, libros y vinilos, presentaciones musicales de Cabas y Wamba, así como un stand up comedy de Daniel Samper. Además, los asistentes disfrutaron de una sorpresa especial: la exhibición del trofeo de los campeones del mundo, un atractivo que reunió a cientos de familias durante el fin de semana.

Tras el éxito del Outlet Online posterior a la feria, Vassar confirmó el lanzamiento de Vassar LIVE, una versión digital que se realizará en simultáneo con esta nueva edición. Esta iniciativa permitirá que los emprendedores amplíen su alcance a nivel nacional y que el público pueda descubrir y adquirir productos desde cualquier lugar del país. Vassar LIVE será un e-commerce que funcionará de forma paralela a la feria física, con el objetivo de ofrecer una nueva vitrina al emprendedor y facilitar que los usuarios fuera de la ciudad también puedan comprar lo mejor del emprendimiento local.

La novena edición de Vassar Feria se está llevando a cabo del 9 al 14 de diciembre de 2025 en el Parque El Country en Bogotá. Además de su versión online, la feria incorporará nuevas experiencias que reflejan su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión de distintas expresiones creativas.

Entre las principales novedades se destacan:

Zona Kids Corner Temático: un nuevo espacio dentro del pabellón 2 dedicado a los más pequeños, con ropa, juguetes, libros y actividades interactivas.

un nuevo espacio dentro del pabellón 2 dedicado a los más pequeños, con ropa, juguetes, libros y actividades interactivas. Colectivo de Arte: una alianza estratégica con Más Arte Más Ciudad que fortalecerá la presencia de artistas y obras locales dentro de la feria.

una alianza estratégica con Más Arte Más Ciudad que fortalecerá la presencia de artistas y obras locales dentro de la feria. El Taller: el regreso de este espacio insignia para experiencias culturales y talleres interactivos, ya consolidado como un sello distintivo de Vassar.

el regreso de este espacio insignia para experiencias culturales y talleres interactivos, ya consolidado como un sello distintivo de Vassar. Vassar LIVE: será un e-commerce que funcionará de forma paralela a la feria física, con el objetivo de ofrecer una nueva vitrina al emprendedor y facilitar que los usuarios fuera de la ciudad también puedan comprar lo mejor del emprendimiento local.

Más allá de un evento, Vassar busca consolidarse como una plataforma de conexión, formación y promoción permanente para los emprendedores colombianos, generando espacios que trascienden los días de feria y fortalecen el tejido creativo del país. “Nuestro propósito es seguir generando oportunidades para los emprendedores durante todo el año, visibilizando su trabajo y proyectando el talento colombiano dentro y fuera de la ciudad”, agregó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar Feria.

Con esta visión, Vassar continúa posicionándose como el escenario líder del diseño y la creatividad en Colombia, un punto de encuentro donde la innovación, la sostenibilidad y la identidad local se unen para impulsar el crecimiento del emprendimiento nacional.

También te podría interesar: Sofía Vergara se une a Skechers como nueva embajadora de marca