miércoles, noviembre 12, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

Vassar: la feria imperdible en Bogotá

Ferias

Vassar: la feria imperdible en Bogotá

El evento, que se hace del 9 al 14 de noviembre, reúne emprendimientos de todo el país.

Redacción P&M
Redacción P&M
 noviembre 12, 2025

La novena edición de Vassar llega con nuevas propuestas del 9 al 14 de noviembre en el Parque del Country en Bogotá.

La octava edición de Vassar Feria, uno de los eventos más importantes del diseño y el emprendimiento en Colombia, cerró con un balance altamente positivo. Del 18 al 23 de junio, el Parque El Country se convirtió en el epicentro del talento nacional, reuniendo a más de 350 marcas y a 48.000 asistentes durante seis días de creatividad, cultura y conexión.

En sus ocho ediciones, Vassar ha impactado a más de 2.000 emprendimientos, ha recibido más de 320.000 visitantes y ha contado con el respaldo de más de 55 marcas patrocinadoras, consolidándose como una de las plataformas más influyentes en el impulso al emprendimiento local y al diseño colombiano. Con una ocupación del 94% en su más reciente versión, reafirmó su posición como un escenario de crecimiento, conexión y profesionalización para los emprendedores del país.

Los visitantes pudieron recorrer más de 350 espacios de exhibición con propuestas de moda, joyería, gastronomía, bienestar y hogar, mientras participaban en una agenda de talleres, charlas y experiencias diseñadas para fortalecer el vínculo entre los emprendedores y el público. “Vassar se ha consolidado como una plataforma de crecimiento para el ecosistema emprendedor colombiano. Cada edición representa una oportunidad para que las marcas se profesionalicen, generen alianzas y conecten con nuevos públicos. Más allá de una feria, somos un movimiento que impulsa la creatividad, la sostenibilidad y la identidad local”, afirmó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar Feria.

Entre las actividades más destacadas estuvieron los talleres gastronómicos y de oficios creativos, la zona de experiencias con café, libros y vinilos, presentaciones musicales de Cabas y Wamba, así como un stand up comedy de Daniel Samper. Además, los asistentes disfrutaron de una sorpresa especial: la exhibición del trofeo de los campeones del mundo, un atractivo que reunió a cientos de familias durante el fin de semana.

Tras el éxito del Outlet Online posterior a la feria, Vassar confirmó el lanzamiento de Vassar LIVE, una versión digital que se realizará en simultáneo con esta nueva edición. Esta iniciativa permitirá que los emprendedores amplíen su alcance a nivel nacional y que el público pueda descubrir y adquirir productos desde cualquier lugar del país. Vassar LIVE será un e-commerce que funcionará de forma paralela a la feria física, con el objetivo de ofrecer una nueva vitrina al emprendedor y facilitar que los usuarios fuera de la ciudad también puedan comprar lo mejor del emprendimiento local.

La novena edición de Vassar Feria se está llevando a cabo del 9 al 14 de diciembre de 2025 en el Parque El Country en Bogotá. Además de su versión online, la feria incorporará nuevas experiencias que reflejan su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión de distintas expresiones creativas.

Entre las principales novedades se destacan:

  • Zona Kids Corner Temático: un nuevo espacio dentro del pabellón 2 dedicado a los más pequeños, con ropa, juguetes, libros y actividades interactivas.
  • Colectivo de Arte: una alianza estratégica con Más Arte Más Ciudad que fortalecerá la presencia de artistas y obras locales dentro de la feria.
  • El Taller: el regreso de este espacio insignia para experiencias culturales y talleres interactivos, ya consolidado como un sello distintivo de Vassar.
  • Vassar LIVE: será un e-commerce que funcionará de forma paralela a la feria física, con el objetivo de ofrecer una nueva vitrina al emprendedor y facilitar que los usuarios fuera de la ciudad también puedan comprar lo mejor del emprendimiento local.

Más allá de un evento, Vassar busca consolidarse como una plataforma de conexión, formación y promoción permanente para los emprendedores colombianos, generando espacios que trascienden los días de feria y fortalecen el tejido creativo del país. “Nuestro propósito es seguir generando oportunidades para los emprendedores durante todo el año, visibilizando su trabajo y proyectando el talento colombiano dentro y fuera de la ciudad”, agregó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar Feria.

Con esta visión, Vassar continúa posicionándose como el escenario líder del diseño y la creatividad en Colombia, un punto de encuentro donde la innovación, la sostenibilidad y la identidad local se unen para impulsar el crecimiento del emprendimiento nacional.

También te podría interesar: Sofía Vergara se une a Skechers como nueva embajadora de marca

TAGS
ferias

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
04
+CTG 2025

Visión 2030: 10 citas del panel de P&M en +CTG 2025

Juanita Rico
noviembre 8, 2025
05
Lanzamientos

¿Cine o publicidad?, así es el nuevo cortometraje que conmueve al país

Redacción P&M
octubre 27, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Edición 500: Mapa del 2030

5 de noviembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Gente

Mercadeo
kiapor

Consumidor

Digital
Puntos C