jueves, septiembre 11, 2025

INICIO

MERCADEO

Monks y Mercado Libre Moda lanzan “Sneaker-Cam”

Lanzamientos

Monks y Mercado Libre Moda lanzan “Sneaker-Cam”

Monks

La iniciativa convierte el streaming de creators en Chile en un canal de ventas en tiempo real, dando protagonismo a un ícono de la moda que casi nunca se muestra: las zapatillas.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 11, 2025

Monks, la compañía digital global de S4Capital, se unió a Mercado Libre Moda para presentar en Chile Sneaker-Cam, un innovador formato de streaming commerce que transforma las transmisiones en vivo en un canal de ventas en tiempo real.

La propuesta surgió de un insight sencillo pero poderoso: mientras el streaming acapara cada vez más atención, detalles clave de la moda como las zapatillas, suelen quedar fuera de cuadro ya que solo se enfoca un plano medio. Con Sneaker-Cam, a través de un picture in picture las cámaras secundarias enfocan los modelos que lucen los streamers frente a miles de viewers, ofreciendo una conexión directa hacia el e-commerce de Mercado Libre.

“El reto era claro: cómo conectar de manera auténtica con una audiencia que consume moda en canales digitales y demanda experiencias distintas. Con Sneaker-Cam demostramos que es posible transformar el entretenimiento en un espacio de venta orgánico, dinámico y disruptivo”, señaló Humberto Zamorano, group creative director de Monks.

La campaña, vigente del 1 al 18 de septiembre, se apoya en plataformas digitales, contenido social, influencer marketing, streaming y podcasts; buscando transformar la forma de comunicar moda dentro de la industria.

Con esta innovación, Mercado Libre Moda avanza en su posicionamiento como uno de los principales referentes en moda y estilo en Chile, mientras Monks reafirma su liderazgo en la creación de experiencias digitales que combinan creatividad, datos y tecnología.

Ficha técnica

Equipo Mercado Libre:

Sr Marketing Analyst | Social Commerce Fashion&Beauty: Karla Moyano

Marketing Commerce Users Local Specialist: Maria Sofía Buzeta

Equipo Monks:

CEO: Bruno Lambertini

SVP ECD: Pablo Vitale

VP, BA General Manager: Estefanía Calderón
SVP Content: Agustín Berro

Group Creative Director: Humberto Zamorano

Associate Creative Directors: Alfonsina Blyde, Emilio Veléz Bermeo, Francisco Arnaudin

Equipo Creativo: Miguel Vazquez, Sofia Barbieri, Macarena Espinoza, Leonardo Rosas, Natalia Rodriguez, Chiara Minore, Abril Alcalde, Ignacio Giardino.

Account Director: Cecilia De Nardo
Account Lead: Lila Santillán

Project Manager: Catalina Cabezas, Victoria Alba.
Brand Strategy: Carolina Dómine
Social Media Strategist: Carolina Bardelli da Costa.
Community Manager: María José Marquez
Producción: Sofía Cardachi Lavaselli, Lara Santana.
Productora: Solana.
Productor General: Joaquín Vergara

Registro Audiovisual y Post Producción: Sebastián Rosas
Equipo Producción: Sergio Muñoz, Gonzalo Ayala, Muriel Ayala

Escenógrafo: José Zambón y equipo

Influencer Agency: Media Lab
Talent Manager:Javiera Cifuentes

Project Manager: Francisca Kaufmann

Account Director: Carla Ferrin

También le puede interesar: Netflix se suma al ecosistema de Amazon DSP para dinamizar su oferta publicitaria

TAGS
Media.Monks

LO MÁS LEÍDO

01
Eventos P&M

Consumer Immersion 2025: tres miradas para entender al consumidor en transformación

Juanita Rico
septiembre 5, 2025
02
Editorial

Llega el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M

Juanita Rico
septiembre 1, 2025
03
marketing

¿Qué estarán planeando Ramo y Colombina que se están coqueteando entre ellas?

Redacción P&M
septiembre 4, 2025
04
women to watch

Estas son las Women to Watch 2025

Alejandra Betancourt
septiembre 1, 2025
05
Tecnología

La familia iPhone 17 buscará recordar por qué Apple domina en branding

Juanita Rico
septiembre 8, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
New sapiens
HIT

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Digital

Gente

Comunicación