Monks y Mercado Libre Moda lanzan “Sneaker-Cam”

La iniciativa convierte el streaming de creators en Chile en un canal de ventas en tiempo real, dando protagonismo a un ícono de la moda que casi nunca se muestra: las zapatillas.

Monks, la compañía digital global de S4Capital, se unió a Mercado Libre Moda para presentar en Chile Sneaker-Cam, un innovador formato de streaming commerce que transforma las transmisiones en vivo en un canal de ventas en tiempo real.

La propuesta surgió de un insight sencillo pero poderoso: mientras el streaming acapara cada vez más atención, detalles clave de la moda como las zapatillas, suelen quedar fuera de cuadro ya que solo se enfoca un plano medio. Con Sneaker-Cam, a través de un picture in picture las cámaras secundarias enfocan los modelos que lucen los streamers frente a miles de viewers, ofreciendo una conexión directa hacia el e-commerce de Mercado Libre.

“El reto era claro: cómo conectar de manera auténtica con una audiencia que consume moda en canales digitales y demanda experiencias distintas. Con Sneaker-Cam demostramos que es posible transformar el entretenimiento en un espacio de venta orgánico, dinámico y disruptivo”, señaló Humberto Zamorano, group creative director de Monks.

La campaña, vigente del 1 al 18 de septiembre, se apoya en plataformas digitales, contenido social, influencer marketing, streaming y podcasts; buscando transformar la forma de comunicar moda dentro de la industria.

Con esta innovación, Mercado Libre Moda avanza en su posicionamiento como uno de los principales referentes en moda y estilo en Chile, mientras Monks reafirma su liderazgo en la creación de experiencias digitales que combinan creatividad, datos y tecnología.

Ficha técnica

Equipo Mercado Libre:

Sr Marketing Analyst | Social Commerce Fashion&Beauty: Karla Moyano

Marketing Commerce Users Local Specialist: Maria Sofía Buzeta

Equipo Monks:

CEO: Bruno Lambertini

SVP ECD: Pablo Vitale

VP, BA General Manager: Estefanía Calderón

SVP Content: Agustín Berro

Group Creative Director: Humberto Zamorano

Associate Creative Directors: Alfonsina Blyde, Emilio Veléz Bermeo, Francisco Arnaudin

Equipo Creativo: Miguel Vazquez, Sofia Barbieri, Macarena Espinoza, Leonardo Rosas, Natalia Rodriguez, Chiara Minore, Abril Alcalde, Ignacio Giardino.

Account Director: Cecilia De Nardo

Account Lead: Lila Santillán

Project Manager: Catalina Cabezas, Victoria Alba.

Brand Strategy: Carolina Dómine

Social Media Strategist: Carolina Bardelli da Costa.

Community Manager: María José Marquez

Producción: Sofía Cardachi Lavaselli, Lara Santana.

Productora: Solana.

Productor General: Joaquín Vergara

Registro Audiovisual y Post Producción: Sebastián Rosas

Equipo Producción: Sergio Muñoz, Gonzalo Ayala, Muriel Ayala

Escenógrafo: José Zambón y equipo

Influencer Agency: Media Lab

Talent Manager:Javiera Cifuentes

Project Manager: Francisca Kaufmann

Account Director: Carla Ferrin

