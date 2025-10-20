Omnicom e IPG redefinen su mapa global: DDB desaparece y la industria se reorganiza

La fusión entre Omnicom e IPG eliminará la red DDB y concentrará la creatividad global en BBDO, TBWA y McCann, según informó el medio brasileño Meio&Mensagem. Todavía no se sabe cómo afectarán estas decisiones a las agencias de los dos grupos con presencia en Colombia.

La fusión entre Omnicom e IPG, que consolidará la mayor holding publicitaria del mundo a finales de 2025, marca un cambio radical en la estructura de sus redes creativas. La histórica DDB desaparecerá como marca independiente, mientras BBDO, TBWA y McCann se consolidan como las tres grandes banderas globales, según informó el medio especializado brasileño Meio & Mensagem.

Con la reorganización, Omnicom busca simplificar operaciones y fortalecer la creatividad, integrando agencias locales e internacionales bajo un esquema más eficiente. Por el momento, se sabe que en Brasil, Africa Creative continuará operando normalmente, mientras DM9 está en conversaciones para fusionarse con Lew’Lara\TBWA, reforzando la presencia de TBWA en el mercado local.

A nivel global, McCann Worldgroup abandonará el sufijo “Worldgroup” y pasará a operar solo como McCann, mientras otras agencias como Goodby, Silverstein & Partners, GSD&M, Merkley & Partners y Zimmerman dejarán de existir como marcas independientes, integrándose a nuevas estructuras dentro del Omnicom Advertising Group.

El resultado es una consolidación en tres grandes redes creativas: BBDO, TBWA y McCann, cada una con liderazgo unificado y procesos más integrados. BBDO mantendrá su independencia y operaciones globales, mientras TBWA incorpora parte de las funciones de DDB bajo una sola dirección creativa, buscando eficiencia y sinergia, según fuentes del medio en Brasil

Este movimiento refleja un mercado que exige agilidad, innovación y soluciones integradas. Con la fusión prevista para finales de 2025, la industria publicitaria global y local enfrentará una reconfiguración significativa, y la capacidad de adaptación será determinante para el éxito de agencias y clientes.

Por ahora no se sabe cómo afectarán estas decisiones a las agencias de los dos grupos con presencia en Colombia.

Noticia en desarrollo.