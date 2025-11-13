Obsesionados por su cliente: Nu Colombia

“La obsesión por el cliente que tenemos en Nu Colombia te lleva a diseñar y crear campañas creativas, como la de cuenta de ahorros”, María Ximena Castro Gerente de marca Nu Colombia.

N u acompaña a los colombianos a convertir sus sueños en metas de ahorro

En su segunda presencia en los Premios Effie (la primera fue en 2024), desde cuando inició operaciones en Colombia en 2021, Nu Colombia obtuvo dos oros y un bronce en la edición 2025 de este reconocimiento.

Obtuvo los premios Oro en las categorías David y Goliat/Servicios y Lanzamientos, con su campaña ¡Al fin! Una cuenta de ahorros que sirve para ver tu dinero crecer, y el bronce en Branded Content con ¿Por qué gastamos? El pódcast de Nu Colombia.

Para María Ximena Castro Salcedo, gerente de marca de Nu Colombia, estos reconocimientos tienen una connotación muy especial para la compañía, dado que aún es muy reciente su aparición en el mercado nacional y que muchos de sus competidores en las categorías en las que ganó llevan muchos años y gozan de una alta recordación entre el público.

“Los premios son la causalidad más linda de una campaña, porque la hacemos enfocados en nuestros clientes y prospectos. Acá, construimos oyendo el dolor del cliente. Entonces, estos reconocimientos son como la cereza en el pastel que te dice que tu campaña fue hecha para el cliente y cumplió lo que prometiste”, expresa Castro.

“En Nu el dinero no se derrite, sino que crece”

La campaña ¡Al fin! Una cuenta de ahorros que sirve para ver tu dinero crecer, que recibió dos premios Effie Oro, buscaba solucionar uno de los dolores que sus clientes le comunicaron a Nu: que al guardar su plata en las cuentas de ahorros de otras entidades financieras su dinero se desvanecía.

El reto del equipo de mercado y creativo fue crear una campaña que le mostrara a los colombianos que el primer paso para trabajar en sus metas y ver su dinero crecer era abrir la Cuenta Nu y ahorrar en ella, llegando a 1.8 millones de cuentas abiertas.

“Articulamos una campaña 360° con activaciones ATL en distintos medios de radio y sobre todo la televisión, porque queríamos ser muy visuales, y adelantamos una estrategia con la que nos tomamos algunos puntos estratégicos de Bogotá con audiovallas. Además, amplificamos el alcance con algunos generadores de contenido que para nosotros son clave, y tuvimos una campaña muy sólida en diferentes formatos digitales”, describe María Ximena Castro.

El pódcast para una conversación necesaria

¿Por qué gastamos? Esta pregunta sirvió hace dos años como punto de partida para un pódcast conducido por el actor Juan Fernando Sánchez, enfocado en conversaciones cotidianas sobre los hábitos y conductas de consumo que tenemos los colombianos.

“Comenzamos a dialogar sobre datos curiosos, como que –desde la pandemia– el 80% de los colombianos invierte más en entretenimiento que en artículos materiales y más gente se fue enganchando con cada episodio”, señala Castro. Hoy, el pódcast avanza por su quinta temporada y varios episodios se han ubicado en las primeras posiciones de escucha y de descarga en plataformas como Spotify y Apple, con la particularidad de que este posicionamiento se ha dado más de forma orgánica, que gracias a grandes presupuestos en pauta.

“Cuando construyes para y por el cliente, e impactas en su dolor, impactas en los objetivos del negocio. Cuando eso ocurre, tienes retribuciones espectaculares, como los premios Effie”, concluye la gerente de marca de Nu Colombia.

Insights

Una caja de sueños. Instalaron una caja en la Zona T de Bogotá para conocer los sueños de los colombianos.

Más de 65.000 comentarios. En solo tres días, esta estrategia recopiló un gran volumen de interacciones.

Conexión con las emociones. Con esta campaña, Nu Colombia fortaleció su vínculo con sus públicos objetivos.

Donde el dinero sí crece. Fortaleció su propuesta de valor con el concepto: “aquí su dinero no se derrite”.

Datos

5 temporadas lleva al aire el pódcast ¿Por qué gastamos?, de Nu Colombia.

5a entidad financiera con más depósitos de personas naturales en el país.

Tenemos 3.4 millones de clientes para el segundo trimestre de 2025.

2X el incremento en el número de cuentas de ahorro abiertas tras la campaña.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

