Falabella presenta la “Casa de la Belleza”

Más de 14 marcas reconocidas a nivel mundial como ISDIN, La Roche-Posay, Sheglam, Benefit y Carolina Herrera harán parte de la experiencia.

Falabella se consolida como el referente en belleza en Colombia con la llegada de la “Casa de la Belleza”, un espacio gratuito y transformador que invita a descubrir lo último en tendencias, innovación y experiencias del sector.

Durante dos semanas, en todas las tiendas y canales digitales, los clientes podrán encontrar novedades y lanzamientos de las mejores marcas. El punto central de esta propuesta será la experiencia inmersiva que se vivirá del 4 al 7 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, donde los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a la belleza de una manera diferente: con actividades de aprendizaje junto a expertos, espacios de conexión con tendencias globales y momentos diseñados para vivir la categoría más allá del producto.

Más de 14 marcas líderes participarán en esta iniciativa, ofreciendo beneficios únicos y experiencias personalizadas que van desde diagnósticos de piel y cuidado capilar, hasta personalización de productos y lanzamientos especiales.

Durante el evento hablamos con Carolina Carmona, gerente de Marketing de Falabella quién nos contó el trabajo en equipo que hay detrás de la iniciativa

Esta iniciativa nace como un trabajo completamente en equipo entre marketing y negocios. Es imposible sacarla adelante desde una sola área, porque cada parte aporta algo distinto y nos complementamos muy bien. Además, contamos con el apoyo de todas las marcas aliadas, que también se bajaron con fuerza y creatividad para construir experiencias únicas y sorprendentes para los asistentes

Además Carolina asegura que

El año pasado empezamos con la campaña de la Casa de la Belleza, muy en equipo con el área de negocios. Nos sentamos a pensar: tenemos marcas buenísimas, tenemos lo último en productos, pero nos preguntamos cómo se lo comunicamos a nuestros clientes de una forma distinta, más divertida y entretenida. Por eso decidimos dar un paso más allá y crear un evento que no solo mostrara lo último de nuestras marcas, sino que también permitiera a las personas vivir de cerca la experiencia con ellas

Respecto a si la experiencia inmersiva irá por diferentes lugares de la ciudad Carolina menciona que

Esta es nuestra primera gran edición fuera de las tiendas y de los centros comerciales, y se está realizando en Unicentro del 4 al 7 de septiembre. La idea es que en próximas ediciones podamos rotar el punto de encuentro, hacerlo cada vez más grande y llevarlo a distintas ciudades del país, para que más personas puedan disfrutar de estas experiencias únicas con las mejores marcas de belleza

La experiencia estará abierta del jueves 4 de septiembre, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., hasta el domingo 7 de septiembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. en Falabella Unicentro Bogotá. Durante la campaña, quienes participen también podrán acceder a descuentos y beneficios especiales tanto en tienda como en los canales digitales de la marca.

Con esta iniciativa, Falabella reafirma su posición como el lugar de referencia para quienes buscan las mejores marcas y experiencias de belleza en Colombia.

