Dayro Moreno, nuevo embajador de Dilyte en Colombia

Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano con más de 300 anotaciones, fue presentado como nuevo embajador de Dilyte, la bebida hidratante de AJE.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas fue presentado como embajador de Dilyte, la bebida hidratante de AJE. La marca, que recientemente lanzó su sabor maracuyá en el país, busca fortalecer su posicionamiento en el mercado nacional.

Con más de 300 goles en su carrera, que lo convierten en el máximo anotador del fútbol colombiano, Moreno, quien fue convocado para estas dos fechas de eliminatorias al mundial ahora está vinculado a la industria de las bebidas como embajador de marca.

“Dayro Moreno es un referente para millones de colombianos. Su talento, constancia y carisma encarnan el espíritu de Dilyte: rendir al máximo nivel y disfrutarlo. Queremos que los consumidores encuentren en nuestra bebida ese mismo balance entre eficacia y frescura”, indicó Marcela Pacheco, gerente de marketing de AJE Colombia.

Dilyte hace parte del portafolio de AJE, multinacional peruana con más de tres décadas de presencia en más de 20 países de América Latina, Asia y África. En Colombia, la compañía comercializa marcas como Big Cola, Sporade, Volt, Cifrut y Agua Cielo, y desarrolla actualmente una estrategia enfocada en bebidas funcionales.

“Colombia es un mercado clave para AJE y el fortalecimiento de Dilyte refleja nuestro compromiso con el país. Queremos seguir ampliando nuestra oferta con innovación, sostenibilidad y un portafolio que responda a las necesidades de los consumidores locales”, señaló Fabián Mosquera, country manager de AJE Colombia.

Sobre AJE

AJE es una multinacional de origen peruano con más de 35 años de experiencia en la industria de bebidas, presente en más de 20 países de América Latina, Asia y África. Su propósito es democratizar el consumo responsable mediante marcas con propósito, innovación sostenible y un modelo de negocio inclusivo y regenerativo. En Colombia, AJE opera desde hace casi 20 años, con un portafolio que incluye marcas como Big Cola, Agua Cielo, Volt, Cifrut, Sporade, DiLyte, entre otras, consolidándose como un actor relevante en la industria de bebidas del país. La compañía promueve prácticas de economía circular, impulsa el desarrollo de comunidades locales y desarrolla soluciones sostenibles que responden a los desafíos ambientales y sociales del planeta.

