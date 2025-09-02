PHD Colombia celebra múltiples reconocimientos en los Effie Awards 2025

PHD Colombia, parte de la red global PHD y del grupo Omnicom Media Group, celebra con orgullo los premios obtenidos en la más reciente edición de los Effie Awards Colombia, donde la agencia fue galardonada con Oro, Plata y Bronce en distintas categorías gracias a campañas que destacaron por su creatividad, efectividad y resultados de negocio medibles.

P remios obtenidos:

Oro

Opella – Categoría: Productos y servicios para el cuidado de la salud y bienestar

Colombina – Categoría: Branded Content

Plata

Essity – Nosotras – Categoría: Higiene y cuidado personal

Bronce

Grupo Bimbo – Categoría: Marketing a jóvenes

Al respecto, Iván Giraldo, CEO de PHD Colombia, expresa

Estos reconocimientos son el fruto del trabajo en conjunto cliente-agencia, ratifican la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y del talento de nuestro equipo, que día a día trabaja con pasión y visión estratégica para transformar la manera en que conectamos marcas y audiencias. Ganar en Effie es demostrar que más allá de planear medios, generamos ideas que crean valor real, impacto en el negocio y relaciones duraderas con los consumidores

Por su parte, Carolina Solanilla, CEO de PHD LATAM, destaca

El éxito de PHD Colombia en los Effie Awards refleja la fuerza de nuestra red en la región y el impacto de una visión compartida: la de crear estrategias que no solo cumplen objetivos de negocio, sino que inspiran, movilizan y generan conexiones poderosas con las audiencias. Este es un reconocimiento al talento, la pasión y la colaboración que distinguen a PHD en toda Latinoamérica

Este logro reafirma el compromiso de PHD Colombia y de PHD Latam por seguir desarrollando campañas innovadoras y efectivas, fortaleciendo la alianza estratégica con nuestros clientes y consolidando a la red como un referente en la industria de la comunicación y el marketing.

Este artículo es una Colaboración paga con PHD Colombia.

También le puede interesar: Nano Banana: la nueva herramienta visual de Google para el marketing