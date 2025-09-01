Bavaria galardonada como Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025

Con un total de 20 galardones, 10 oros, 8 platas y 2 bronces, la compañía ratificó su liderazgo en la industria creativa, consolidándose como el referente de efectividad y construcción de marca más consistente del país.

Bavaria se destacó en la ceremonia de premiación de los Effie Awards Colombia 2025, una noche en la que las campañas del país demostraron, codo a codo, la verdadera efectividad del marketing.

Por séptimo año consecutivo, Bavaria fue distinguida como Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025. Con un total de 20 galardones, 10 oros, 8 platas y 2 bronces, la compañía ratificó su liderazgo en la industria creativa, consolidándose como el referente de efectividad y construcción de marca más consistente del país. Por su parte, la marca del Año fue Cerveza Poker, al obtener 5 oros, 1 plata y 1 bronce.

La cervecera obtuvo el oro en la categoría de Reputación Corporativa con la campaña El Brillo del Futuro, de su marca Bavaria, que celebró por primera vez este máximo reconocimiento en los Effie. La iniciativa destacó un logro histórico para la compañía: la producción del 100% de sus cervezas con energía eléctrica solar, un hito que conecta directamente con su propósito de crear un futuro con más motivos para brindar y reafirma la sostenibilidad como un pilar esencial en la construcción de marca.

Además de este reconocimiento, el portafolio de Bavaria se destacó con campañas de Poker, Pony Malta y Corona, así como con su plataforma digital para clientes BEES, evidenciando la solidez, diversidad y relevancia de sus marcas en la mente y el corazón de los colombianos.

A través de un riguroso proceso de evaluación, los Effie Awards reconocieron a una industria que inspira, impulsa y demuestra el poder de las ideas que generan resultados, elevando el valor del marketing en Colombia. Más de 500 jurados analizaron 223 casos finalistas y destacaron el trabajo de los equipos detrás de las campañas más efectivas del país.

Felicito a cada una de las agencias y marcas por su compromiso, y agradezco profundamente a nuestros jurados, cuya experiencia y dedicación garantizan que Effie Awards siga siendo el referente de la excelencia. A todos los ganadores, mi admiración, porque son la prueba de que cuando el marketing es efectivo, la industria avanza

Comenta Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, licenciataria de Effie Awards Colombia.

Estas son las categorías donde Bavaria fue galardona:

Oro

Categoría: Bebidas Alcohólicas

Campaña: Imagina con Petacos

Marca: Cerveza Poker

Agencia: DDB y Buentipo

Categoría: Comercio Digital

Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez

Marca: Cerveza Poker

Agencia: Monks Colombia

Empresa contribuyente: DraftLine Colombia Colpensiones

Categoría: Marketing Estacional - Productos

Campaña: Temporada no temporada

Marca: Pony Malta

Agencia: Los Goodfellas BIC S.A.S

Empresa contribuyente: DraftLine Colombia

Categoría: Marketing Experiencial - Productos

Campaña: La Calle del Sabor POKER

Marca: Cerveza Poker

Agencia: DraftLine Colombia

Categoría: Marketing Experiencial - Productos

Campaña: Las primeras Olimpiadas para jugar en parche

Marca: Cerveza Poker

Agencia: DAVID

Empresas contribuyentes: Zenith, Alina Vélez Comunicaciones, TracyLocke

Categoría: Positive Change Bien Social - Diversidad, Equidad e Inclusión

Campaña: De Invisibles a Imparables

Marca: Pony Malta

Agencia: Los Goodfellas BIC S.A.S

Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia

Categoría: Positive Change Bien Social Marcas - Productos

Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez

Marca: Cerveza Poker

Agencia: Monks Colombia

Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Colpensiones

Categoría: Reputación Corporativa

Campaña: El brillo del futuro: 100% de nuestras cervezas hechas con energía eléctrica solar

Marca: Bavaria

Agencia: Dentsu

Empresas contribuyentes: Dirty Kitchen

Categoría: Transporte, Viajes y Turismo

Campaña: Destino oculto: El primer vuelo que despegó sin destino

Marca: Wingo

Agencia: Havas Colombia

Empresa anunciante: Bavaria, Wingo

Categoría: Marketing Experiencial - Servicios

Campaña: Destino Oculto: Un Viaje a lo Desconocido, una Experiencia Inolvidable

Marca: Wingo

Agencia: Havas Colombia

Empresa anunciante: Bavaria, Wingo

Plata

Categoría: Éxito Sostenido

Campaña: Más que un patrocinador, un jugador clave del Fútbol Colombiano Marca: Cerveza Aguila

Agencia: DAVID y SSP3-MullenLowe

Empresa contribuyente: LLYC Colombia, Alina Vélez Comunicaciones, DraftLine Colombia y Zenith

Categoría: Extensión de Línea

Campaña: La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses

Marca: Pony Malta

Agencia: Monks Colombia

Empresa contribuyente: DraftLine Colombia, Zenith

Categoría: Marketing Innovation Solutions - Productos

Campaña: Imagina con Petacos

Marca: Cerveza Poker

Agencia: DDB

Empresas contribuyentes: Buentipo

Categoría: Omnichannel Shopper Solution

Campaña: La preventa que cambió las reglas: cerveza en festivales a precio justo

Marca: TaDa

Agencia: DraftLine Colombia

Categoría: Performance Marketing

Campaña: Big data para los pequeños negocios del país

Marca: BEES

Agencia: DraftLine Colombia

Categoría: Renacimiento

Campaña: La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses

Marca: Pony Malta

Agencia: Monks Colombia

Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Zenith

Categoría: Retail Media

Campaña: Big data para los pequeños negocios del país

Marca: BEES

Agencia: DraftLine Colombia

​​Categoría: Marketing Innovation Solutions - Servicios

Campaña: De cobranding a producto: cómo vendimos un destino sin revelar el destino

Marca: Wingo

Agencia: Havas Colombia

Empresa anunciante: Bavaria, Wingo

Bronce

Categoría: Marketing Innovation Solutions - Servicios

Campaña: La mini canasta: Del garaje del abuelo a la nevera de la generación Z

Marca: TaDa

Agencia: DraftLine Colombia

Categoría: Reputación Corporativa

Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez

Marca: Cerveza Poker

Agencia: Monks Colombia

Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Colpensiones

Colaboración paga con Bavaria.

También le puede interesar: Target Group Index 2024: Así perciben los consumidores su bienestar