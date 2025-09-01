Bavaria galardonada como Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025

Con un total de 20 galardones, 10 oros, 8 platas y 2 bronces, la compañía ratificó su liderazgo en la industria creativa, consolidándose como el referente de efectividad y construcción de marca más consistente del país.
Bavaria se destacó en la ceremonia de premiación de los Effie Awards Colombia 2025, una noche en la que las campañas del país demostraron, codo a codo, la verdadera efectividad del marketing.
Por séptimo año consecutivo, Bavaria fue distinguida como Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025. Con un total de 20 galardones, 10 oros, 8 platas y 2 bronces, la compañía ratificó su liderazgo en la industria creativa, consolidándose como el referente de efectividad y construcción de marca más consistente del país. Por su parte, la marca del Año fue Cerveza Poker, al obtener 5 oros, 1 plata y 1 bronce.
La cervecera obtuvo el oro en la categoría de Reputación Corporativa con la campaña El Brillo del Futuro, de su marca Bavaria, que celebró por primera vez este máximo reconocimiento en los Effie. La iniciativa destacó un logro histórico para la compañía: la producción del 100% de sus cervezas con energía eléctrica solar, un hito que conecta directamente con su propósito de crear un futuro con más motivos para brindar y reafirma la sostenibilidad como un pilar esencial en la construcción de marca.
Además de este reconocimiento, el portafolio de Bavaria se destacó con campañas de Poker, Pony Malta y Corona, así como con su plataforma digital para clientes BEES, evidenciando la solidez, diversidad y relevancia de sus marcas en la mente y el corazón de los colombianos.
A través de un riguroso proceso de evaluación, los Effie Awards reconocieron a una industria que inspira, impulsa y demuestra el poder de las ideas que generan resultados, elevando el valor del marketing en Colombia. Más de 500 jurados analizaron 223 casos finalistas y destacaron el trabajo de los equipos detrás de las campañas más efectivas del país.
Felicito a cada una de las agencias y marcas por su compromiso, y agradezco profundamente a nuestros jurados, cuya experiencia y dedicación garantizan que Effie Awards siga siendo el referente de la excelencia. A todos los ganadores, mi admiración, porque son la prueba de que cuando el marketing es efectivo, la industria avanza
Comenta Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, licenciataria de Effie Awards Colombia.
Estas son las categorías donde Bavaria fue galardona:
Oro
Categoría: Bebidas Alcohólicas
Campaña: Imagina con Petacos
Marca: Cerveza Poker
Agencia: DDB y Buentipo
Categoría: Comercio Digital
Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez
Marca: Cerveza Poker
Agencia: Monks Colombia
Empresa contribuyente: DraftLine Colombia Colpensiones
Categoría: Marketing Estacional - Productos
Campaña: Temporada no temporada
Marca: Pony Malta
Agencia: Los Goodfellas BIC S.A.S
Empresa contribuyente: DraftLine Colombia
Categoría: Marketing Experiencial - Productos
Campaña: La Calle del Sabor POKER
Marca: Cerveza Poker
Agencia: DraftLine Colombia
Categoría: Marketing Experiencial - Productos
Campaña: Las primeras Olimpiadas para jugar en parche
Marca: Cerveza Poker
Agencia: DAVID
Empresas contribuyentes: Zenith, Alina Vélez Comunicaciones, TracyLocke
Categoría: Positive Change Bien Social - Diversidad, Equidad e Inclusión
Campaña: De Invisibles a Imparables
Marca: Pony Malta
Agencia: Los Goodfellas BIC S.A.S
Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia
Categoría: Positive Change Bien Social Marcas - Productos
Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez
Marca: Cerveza Poker
Agencia: Monks Colombia
Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Colpensiones
Categoría: Reputación Corporativa
Campaña: El brillo del futuro: 100% de nuestras cervezas hechas con energía eléctrica solar
Marca: Bavaria
Agencia: Dentsu
Empresas contribuyentes: Dirty Kitchen
Categoría: Transporte, Viajes y Turismo
Campaña: Destino oculto: El primer vuelo que despegó sin destino
Marca: Wingo
Agencia: Havas Colombia
Empresa anunciante: Bavaria, Wingo
Categoría: Marketing Experiencial - Servicios
Campaña: Destino Oculto: Un Viaje a lo Desconocido, una Experiencia Inolvidable
Marca: Wingo
Agencia: Havas Colombia
Empresa anunciante: Bavaria, Wingo
Plata
Categoría: Éxito Sostenido
Campaña: Más que un patrocinador, un jugador clave del Fútbol Colombiano Marca: Cerveza Aguila
Agencia: DAVID y SSP3-MullenLowe
Empresa contribuyente: LLYC Colombia, Alina Vélez Comunicaciones, DraftLine Colombia y Zenith
Categoría: Extensión de Línea
Campaña: La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses
Marca: Pony Malta
Agencia: Monks Colombia
Empresa contribuyente: DraftLine Colombia, Zenith
Categoría: Marketing Innovation Solutions - Productos
Campaña: Imagina con Petacos
Marca: Cerveza Poker
Agencia: DDB
Empresas contribuyentes: Buentipo
Categoría: Omnichannel Shopper Solution
Campaña: La preventa que cambió las reglas: cerveza en festivales a precio justo
Marca: TaDa
Agencia: DraftLine Colombia
Categoría: Performance Marketing
Campaña: Big data para los pequeños negocios del país
Marca: BEES
Agencia: DraftLine Colombia
Categoría: Renacimiento
Campaña: La innovación que conquistó el 11% del mercado en 5 meses
Marca: Pony Malta
Agencia: Monks Colombia
Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Zenith
Categoría: Retail Media
Campaña: Big data para los pequeños negocios del país
Marca: BEES
Agencia: DraftLine Colombia
Categoría: Marketing Innovation Solutions - Servicios
Campaña: De cobranding a producto: cómo vendimos un destino sin revelar el destino
Marca: Wingo
Agencia: Havas Colombia
Empresa anunciante: Bavaria, Wingo
Bronce
Categoría: Marketing Innovation Solutions - Servicios
Campaña: La mini canasta: Del garaje del abuelo a la nevera de la generación Z
Marca: TaDa
Agencia: DraftLine Colombia
Categoría: Reputación Corporativa
Campaña: Aporte de la Amistad: ahorrando para el futuro de los tenderos una cerveza a la vez
Marca: Cerveza Poker
Agencia: Monks Colombia
Empresas contribuyentes: DraftLine Colombia, Colpensiones
