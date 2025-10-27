lunes, octubre 27, 2025

PGD Media Camp culmina con éxito y abre puertas de empleo a cerca de 30 talentos de marketing

PGD

El bootcamp intensivo de Publicis Global Delivery fortalece las competencias de profesionales colombianos y acelera su proceso de vinculación laboral.

Redacción P&M
Redacción P&M
 octubre 27, 2025

Publicis Global Delivery (PGD) celebró con gran éxito su sexta edición del PGD Media Camp Colombia, un programa de entrenamiento intensivo y gratuito que se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre en el edificio Sapiencia de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. El evento reunió cerca de 30 profesionales que pasaron por un proceso de selección previo al evento, contando con experiencia previa en marketing digital y nivel de inglés avanzado, consolidando el PGD Media Camp como una plataforma estratégica para impulsar la empleabilidad de calidad en el país.

Durante dos jornadas intensivas los asistentes profundizaron sus conocimientos en roles claves para la industria a nivel global como media taag analyst, media buying analyst y media planning analyst. Las sesiones fueron impartidas por líderes y expertos de Publicis Global Delivery, asegurando un enfoque práctico diseñado para preparar al talento local para las demandas del mercado global.

En Publicis Global Delivery buscamos talentos que piensen en la industria a nivel global como una oportunidad de crecimiento profesional. Los participantes que culminaron esta edición del Media Camp, demostraron tener el expertise y la mentalidad que necesitamos para innovar y entregar resultados de clase mundial a nuestro clientes. Este bootcamp es la prueba de que en Colombia y en la región existe talento que está listo para liderar la industria de manera efectiva y nuestra meta es brindarles esa plataforma global para que lo demuestren

Juliana Collante, learning & development associate manager.

Nuevamente el PGD Media Camp trasciende más allá de la formación, sino que actúa como vía rápida y efectiva para la vinculación laboral. Los participantes destacados han accedido de manera directa a la fase final de los procesos de selección de Publicis Global Delivery, con oportunidades reales de unirse a una compañía que exporta talento y servicios a nivel global.

Los cerca de 30 profesionales ya están en la línea de salida para asumir roles estratégicos y llevar su carrera al panorama global, impactando a las marcas más importantes del mundo. Nuestro compromiso es seguir construyendo puentes entre el talento local y las oportunidades internacionales, un modelo que queremos seguir expandiendo en países clave de LATAM como Costa Rica, Perú y México

Menciona Gabriel Archila, PGD talent manager.

Con iniciativas como el Media Camp, Publicis Global Delivery subraya su compromiso de generar empleo de alto valor en América Latina, demostrando que la inversión en la formación y el desarrollo del talento es fundamental para mantener la competitividad y la excelencia de la industria de la publicidad y el marketing en la región.

También le puede interesar: 25 años de Il Forno en Colombia

 

 

 

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

