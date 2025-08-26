martes, agosto 26, 2025

Century Media celebró 25 años con aliados, clientes y colaboradores

Eventos

Cencosud

Century Media, la agencia de medios de las conexiones inusuales, celebró sus 25 años de trayectoria con un evento íntimo en Bogotá, rodeada de aliados, clientes, colaboradores y amigos que han acompañado su recorrido.

Redacción P&M
 agosto 26, 2025

Durante la conmemoración, la agencia destacó su evolución en el mercado, marcada por el desarrollo de estrategias de medios con visión innovadora que integra planeación, data, creatividad y tecnología.

“Hoy celebramos 25 años de historia, 25 años de sueños, de retos (…) pero no quiero que este aniversario sea solo una mirada al pasado, quiero que sea una invitación al futuro. Porque si algo he aprendido en estos 25 años, es que el éxito no se mide solo en cifras o premios, se mide en la capacidad de seguir soñando y de creer que lo mejor siempre está por venir”, expresó Mario Ríos, fundador de Century Media.

Por su parte, Juliana Ríos, CEO de la agencia, resaltó el compromiso de la compañía con el país:

“Es un momento para que reflexionemos sobre la construcción de país. Es tan importante poner nuestro granito de arena, no solamente como personas, sino también como empleados, empresas, para que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener futuro”.

El aniversario coincidió con un año clave para Century Media, en el que sumó cuentas estratégicas como Ecopetrol y el Ministerio de Justicia, reafirmando su rol como un socio integral con visión y un profundo entendimiento de las audiencias.

Más allá de la celebración, su fundador reiteró que hay algo que nunca cambiará en su ADN: “Nuestra pasión por comunicar, por conectar y por inspirar”.

Con esta conmemoración, Century Media refuerza su propósito de crear “conexiones inusuales”, entendidas como aquellas que nacen de leer el contexto, interpretar los medios con inteligencia y activar ideas que logren ser escuchadas, sentidas y recordadas.

Colaboración paga con Century Media.

También le puede interesar: Feid ya no es solo un artista, ahora es un color: el cantante hace historia con 'verde Ferxxo'

