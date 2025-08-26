Feid ya no es solo un artista, ahora es un color: el cantante hace historia con 'verde Ferxxo'

Tener su propio carro de colección, zapatillas con su nombre y un cómic donde es el superhéroe, no fue suficiente para Feid, ahora tiene su propio color avalado por Pantone.

El artista paisa se ha convertido en todo un fenómeno global que empezó en ascenso por el año 2020 cuando lanzó ‘Vol. 1: M.O.R’, y alcanzó la cima con ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’, un disco anunciado en el 2022 con una estrategia bastante disruptiva (supuesta filtración de las canciones). Ahora, el cantante tiene su propio color al que bautizaron como ‘Verde Ferxxo’, convirtiéndose en el primer artista latinoamericano en conseguirlo.

La noticia fue anunciada por Pantone Color Institute en sus redes sociales, donde reconocieron el ‘verde Ferxxo’ como un “tono audaz y eléctrico”. El color fue presentado con la tarjeta de un dibujito con gorra y colmillos, personaje que Feid también ha utilizado en diferentes ocasiones a lo largo de su carrera musical, y que se ha convertido también en símbolo Ferxxo.

“¿Cómo se convierte un color en un movimiento?”, se lee en la publicación de la compañía. “Para @feid, también conocido como Ferxxo, todo gira en torno al Verde Ferxxo, un tono audaz y eléctrico creado con el Pantone Color Institute que irradia vitalidad y une a fans de todo el mundo”, agregan.

Y es que el color verde que Feid logró posicionar como suyo alrededor del mundo, está inspirado en las montañas de Medellín, ciudad que lo vio nacer. El color fue elegido como un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad, de acuerdo con Pantone.

Feid es ahora el primer artista latinoamericano en tener un color propio avalado por Pantone Color Institute, división dedicada al análisis y pronóstico de tendencias globales del color. Por su parte, Jay Z recibió el color ‘azul nacarado’ (Pearlescent Blue) como propio, así como Prince tiene el color “Love Symbol #2’, un color púrpura, y Conan O’Brien el ‘Team Coco Orange’ (naranja brillante), entre otros.

El nuevo anuncio reafirma que Feid ya se convirtió en todo un fenómeno global que llena estadios con miles de personas vestidas de color verde, una estrategia que Karol G, su pareja actual, ha intentado replicar con el color rosado, luego de usar el azul agua marina por años. Sin embargo, su alcance no ha sido el esperado.

El nuevo color llegó junto al lanzamiento de “Se lo juro mor”, el nuevo single del cantante en el que se escucha de nuevo un sonido similar al que marcó sus primeros discos.

Y aunque algunos se preguntan si el 'verde Ferxxo' podría agotarse como sucedió con la rosa de Barbie durante el rodaje de la película, lo cierto es que su impacto va más allá de una tendencia pasajera: es un código de pertenencia que conecta a millones de seguidores con su ídolo.

