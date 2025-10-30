Revista Diners: más de 60 años de contenidos sobre mejores planes, viajes y momentos únicos

¿No sabe cuál restaurante elegir para su próxima salida o celebración? ¿Busca información confiable y relevante para planear sus viajes? Revista Diners es el medio para quienes valoran la buena mesa, los viajes, el arte y la cultura en todas sus expresiones en Colombia.

Con una edición impresa mensual y una dinámica presencia digital que incluye página web y redes sociales, Diners ofrece las últimas novedades en gastronomía, turismo, hábitos saludables, tendencias, moda, cine, televisión y música. Su equipo editorial, conformado por periodistas especializados, diseñadores y colaboradores expertos, acerca la información desde la experiencia directa con sus protagonistas.

La revista está en constantemente innova, pues presenta contenidos frescos y diferentes a través de entrevistas, crónicas, reportajes y formatos digitales como videos, transmisiones en vivo y newsletters personalizados. Además, la calidad gráfica es un sello distintivo, gracias al trabajo cuidadoso de sus productores y fotógrafos, que dan protagonismo a la fotografía para contar mejores historias.

En alianza con Privilegios Davivienda, Diners impulsa experiencias presenciales y virtuales que exploran la gastronomía y los destinos más fascinantes de Colombia y el mundo. Esta combinación de tradición y vanguardia permite a la revista adaptarse a las nuevas necesidades digitales del siglo XXI, ofreciendo a sus lectores una experiencia personalizada, relevante y en constante evolución.

Diners destaca también por promover a personas visionarias que sobresalen en turismo, gastronomía, arte y cultura, contribuyendo a consolidar a Colombia como un destino de lujo gracias a su biodiversidad y riqueza cultural. Además, impulsa proyectos como Puentes de paz, que visibilizan iniciativas culturales y productivas surgidas en las regiones tras los acuerdos de paz.

Revista Diners es un medio comprometido con el talento nacional y con presentar propuestas disruptivas que reflejan la identidad colombiana. Su meta es ser siempre parte de la solución, ser inspiración y brindar a sus lectores información útil, innovadora y actualizada para vivir plenamente cada experiencia.

Revista Diners continúa ampliando su cobertura sobre temas de cultura, viajes y estilo de vida, con el propósito de ofrecer contenidos actualizados y acordes con los intereses de sus audiencias.

