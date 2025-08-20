miércoles, agosto 20, 2025

“Cashback por los Nuestros”: Postobón y TuCash lanzan una campaña que premia el orgullo colombiano

TuCash le cuenta

Colombiana

En un momento donde las marcas buscan impactar desde el propósito y la conexión emocional, Postobón y TuCash presentan una poderosa alianza bajo el nombre "Cashback por los Nuestros", una campaña de recompensas que combina lo mejor del consumo cotidiano con beneficios tangibles y aspiracionales para los colombianos.

Redacción P&M
 agosto 20, 2025

Desde el 15 de julio hasta el 16 de septiembre de 2025, todos los compradores y consumidores que adquieran $10.000 en productos Postobón (incluyendo Colombiana, Manzana Postobón, Pepsi, Bretaña y sabores Postobón) y suban sus facturas a la app TuCash, recibirán $2.000 en cashback real y podrán recibir hasta $200.000 Cashback, directo a la billetera digital habilitada. Pero eso no es todo.

Recompensar el sabor de lo nuestro

La campaña no solo retribuye con dinero, sino que también celebra lo que nos une como país. Todas las facturas que incluyan la marca Colombiana, la nuestra, entrarán automáticamente a participar por premios aspiracionales diseñados para los más fieles:

  • 6 motos AKT edición especial Colombiana
  • 120 cascos
  • 120 chaquetas
  • 300 mufts

Los premios serán entregados a aquellos usuarios que, durante la vigencia de la campaña, acumulen el mayor valor en compras y número de facturas aprobadas. Una dinámica que no solo impulsa el volumen de compra, sino también la recurrencia y lealtad al portafolio.

Una estrategia que activa el shopper sin fricciones geográficas, ni de retail y genera data transaccional para la marca.

Esta acción promocional destaca por su enfoque integral: combina activación en punto de venta, fidelización digital, captura de data transaccional, y construcción de marca desde el orgullo colombiano. Gracias a la plataforma TuCash, las marcas no solo entregan valor al shopper, sino que también acceden a insights de comportamiento reales que potencian la toma de decisiones futuras, segmentación inteligente, control 100% del presupuesto y monitoreo diario a los KPI’s relevantes de la activación.

Cashback por los Nuestros es una muestra de cómo conectar el poder del consumo masivo con tecnología y propósito. No se trata solo de vender, sino de reconocer a quienes prefieren lo nuestro y premiarlos como se lo merecen, ¡porque lo bueno se devuelve!

Afirma Julián Jiménez Head of Marketing de TuCash.

¿Dónde aplica?

La mecánica está habilitada para compras en supermercados de todo el país que emitan factura legal vigente, lo que garantiza cobertura nacional y alta penetración. La redención se realiza de forma sencilla a través de la app TuCash, promoviendo así la digitalización del beneficio y una experiencia sin fricciones.

Un nuevo estándar en activaciones promocionales

Con esta iniciativa, Postobón y TuCash consolidan un formato de activación que rompe el molde de las promociones tradicionales, al unir beneficios tangibles, premios aspiracionales y data valiosa para las marcas, soportada por tecnologías de AI y modelos de machine learning (MML).

"Cashback por los Nuestros" no solo impulsa las ventas, sino que fortalece la afinidad de marca, la recordación y el vínculo emocional con los colombianos, en un momento donde las experiencias con sentido marcan la diferencia en el marketing moderno.

Este artículo es una Colaboración paga con TuCash

El silencioso poder de la creatividad: Isaac Chaparro de Inter Rapidísimo

4 de julio 2025

