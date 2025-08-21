Bajo el insight de que en medio del corre-corre diario las personas necesitan pausas auténticas para reconectar con su bienestar, Jaibel presenta su campaña “Momentos Contigo”, que resignifica la rutina y convierte sus infusiones en rituales de equilibrio físico y emocional.

En un contexto donde la productividad constante se ha vuelto la norma y el agotamiento mental forma parte del día a día, las personas buscan cada vez más micro estrategias que les permitan reconectar con su bienestar y equilibrio personal.

En Colombia, la salud emocional ha cobrado una relevancia creciente. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, seis de cada diez colombianos afirman tener una salud mental buena o muy buena, mientras que un 30 % la considera regular y un 10 % la califica como mala o muy mala.

Bajo esa premisa nace “Momentos Contigo”, la más reciente propuesta de la marca colombiana de infusiones Jaibel, que invita a transformar los rituales cotidianos en espacios reales de reconexión personal, que promuevan el bienestar físico y emocional.

Con más de 60 años de trayectoria, Jaibel evoluciona para dar paso a un enfoque más íntimo, emocional y cotidiano. “Momentos Contigo” no busca cambiar la rutina, sino resignificarla. Queremos que las personas vean las infusiones como una forma de conectar consigo mismas y hacer una pausa real

Menciona Carolina Vargas Acevedo gerente de la marca Jaibel.

Una rutina emocional que acompaña tu día

En sintonía con los ritmos internos, sin necesidad de grandes cambios ni nuevas reglas, Jaibel comparte una guía práctica inspirada en este nuevo concepto:

Por las mañanas: empezar con calma

Antes de la prisa, una pausa. La infusión de Jengibre puede activar la digestión y despertar con suavidad. Si buscas claridad, yerbabuena o Menta son aliadas frescas que despejan mente y cuerpo.

Abrir una ventana, respirar profundamente o escribir una intención del día puede potenciar este momento.

Durante la tarde: volver al centro

Cuando todo se acelera y la mente se dispersa, una infusión puede ayudarte a recuperar foco. Manzanilla para digerir con calma, Té Verde para un estímulo sin sobrecarga, o infusiones frutales como Frutos amarillos, Frutos Rojos, que refrescan y revitalizan.

En la noche: cerrar con suavidad

El descanso no empieza con el sueño, sino con una señal de desaceleración. La mezcla Good Night (toronjil, cidrón, manzanilla y manzana) de Jaibel está formulada para relajar cuerpo y mente.

Luz tenue, una taza caliente entre las manos y un poco de silencio pueden marcar el límite entre el mundo y el espacio interior.

Para integrar las infusiones en días ocupados, lo ideal es contar con agua caliente lista y tener a la mano mezclas específicas para cada momento.

Un detalle importante para tener en cuenta es la forma de preparación: primero se debe colocar la bolsita de infusión en la taza y luego verter el agua caliente sobre ella, para asegurar una mejor liberación de sabor, aroma y propiedades.

Cuidarse no siempre requiere grandes esfuerzos. A veces basta con detenerse, elegir una infusión y reconectar con el presente. Con mezclas naturales y momentos pensados para cada etapa del día, Jaibel invita a recuperar algo que, en medio del ruido, muchas veces olvidamos: el placer de estar contigo.

