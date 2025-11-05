miércoles, noviembre 05, 2025

Binance amplía sus servicios en Colombia con BPay Global

lanzamientos

El nuevo servicio permitirá depositar dólares de manera instantánea y sin comisiones, desde cuentas en el exterior.

Redacción P&M
 noviembre 5, 2025

Este 5 de noviembre, Binance anunció el lanzamiento de un nuevo servicio que le permitirá a los usuarios en Colombia realizar depósitos y retiros directos en USD (dólares estadounidenses) desde cuentas en el exterior, sin comisiones, mediante BPay Global. Esta funcionalidad también estará disponible en más de 70 países.

BPay Global es un proveedor de servicios de pago licenciado y regulado por el Banco Central de Bahréin, que forma parte del grupo internacional Binance. A través de esta plataforma, los usuarios minoristas y corporativos podrán depositar dólares en su billetera Binance, convertirlos a criptomonedas o realizar el proceso inverso de forma sencilla.

“Estamos felices de ofrecer a nuestros usuarios soluciones directas de entrada y salida para dólares en cuentas en el extranjero, la moneda más utilizada para transacciones en todo el mundo, que atiende a nuestra diversa base global de usuarios y sus necesidades”, señaló Thomas Gregory, vicepresidente de Fiat en Binance.

Los depósitos y retiros en dólares podrán efectuarse mediante transferencias bancarias SWIFT desde cuentas en el exterior, sin costo por los depósitos hacia Binance. Además, los usuarios tendrán la opción de fondear sus cuentas utilizando tarjetas de crédito o débito, Apple Pay y Google Pay.

“Proporcionar servicios más amplios en dolares nos permite reducir aún más las barreras de entrada a las criptomonedas con bajos costos y mejora la experiencia del usuario dentro de nuestra plataforma, reconocida por su seguridad de clase mundial”, destacó Gregory.

BPay Global ofrece a los usuarios de Binance una billetera electrónica fiduciaria que les permite almacenar fondos en monedas fiduciarias globales, como el dólar, con una entidad regulada, y utilizarlos directamente en la plataforma Binance.

“Binance continúa expandiendo su portafolio de soluciones para dar respuesta a las necesidades cotidianas de individuos e instituciones, con mejoras reales en tiempos, costos y eficiencia, lo que impacta de manera cualitativa en el modo mover el dinero en todo el mundo” señaló Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia, Caribe y Centroamérica.

 

Binance

