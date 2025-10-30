jueves, octubre 30, 2025

Vibras Locales by OPPO: donde el ritmo de Colombia se encuentra con la tecnología

lanzamientos

En Colombia, la rumba no se explica: se vive. Está en el movimiento de los cuerpos, en el eco de los tambores, en el beat mezclado de un sintetizados, en la complicidad de una mirada cuando suena la canción favorita. Y fue precisamente ese pulso el que OPPO quiso abrazar con “Vibras Locales by OPPO”, un recorrido por las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, para celebrar lo que nos hace únicos: nuestra forma de disfrutar la vida a través de la fiesta.

 octubre 30, 2025

Cada parada fue una historia distinta contada con luz, color y música. En Bogotá, el punto de partida, los beats de la música electrónica retumbaron entre luces de neón. Allí, el más reciente lanzamiento de la marca, el OPPO Reno14 5G se convirtió en el Party Bestie de la noche capitalina, capturando cada movimiento con su Flash AI, una tecnología capaz de iluminar hasta diez veces más sin perder el ambiente real de la escena.

Desde allí, el viaje siguió en Medellín, donde el reguetón marcó el paso y las calles vibraron al ritmo de letras que nacen del estilo urbano paisa. El OPPO Reno14 5G retrató no solo los rostros y las luces, sino la esencia de una cultura que convierte cada fiesta en un acto de orgullo.

Luego, el sonido cambió de compás y los llevó al suroccidente. En Cali, el alma salsera de Colombia, los pasos se aceleraron, las sonrisas se multiplicaron y las luces parecían bailar al mismo tiempo. Allí, el Flash AI del OPPO Reno14 5G demostró su poder: seguir el ritmo sin perder detalle, capturando cada brillo, cada giro y cada risa que hace de la capital del Valle un espectáculo de vida.

Y como toda buena fiesta necesita un cierre inolvidable, el recorrido culminó en Cartagena, donde el Caribe se expresa con cuerpo y corazón. Entre murallas, mar y champeta, el dispositivo volvió a encender la noche con su luz. Cada fotografía fue una mezcla de historia y ritmo, una postal que resume lo que significa vivir la alegría a la orilla del mar.

Con esta travesía, OPPO, una de las marcas tecnológicas líderes de China, reafirmó su conexión con Colombia. “Vibras Locales by OPPO” no fue solo una experiencia: fue un homenaje a la diversidad, a la fiesta y a esa energía que nos hace inconfundibles a los colombianos, el saber vibrar y bailar al ritmo de una buena fiesta.

Porque si algo nos une como país, es la capacidad de celebrar. Y si algo define al OPPO Reno14 5G, es su poder para capturar cada una de esas vibras.

OPPO

