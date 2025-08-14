Mercadeo Estratégico acelera su expansión con visión regional

Tan solo en 2024 registraron un crecimiento del 200%, superando la barrera de los 21 mil millones de pesos.

Iniciaron con un modelo centrado exclusivamente en BTL, y hoy se han transformado en una compañía que comprende y opera dentro de todo el ecosistema del marketing. Este enfoque integral les ha permitido acompañar a sus clientes de manera más holística, respondiendo con efectividad a las demandas del sector.

Parte de su crecimiento se debe también al fortalecimiento del área de licitaciones, lo que les abrió la puerta no solo al sector privado, sino también a entidades públicas. Entre sus clientes destacan marcas como Henkel, Herbanna y Mars. “Creemos que la estrategia y creatividad son herramientas fundamentales para generar valor y construir una comunidad que provoque conversación y se mantenga en contacto constante con las personas”, afirma María Isabella Ríos, directora comercial de Mercadeo Estratégico.

Mercadeo Estratégico es una familia. Fue creada en 1994 y sigue siendo liderada por la segunda generación de la familia Ríos. Pero más allá del origen, ese sentido familiar también lo comparten con sus clientes. La cercanía ha sido el eje de su modelo de trabajo: más que prestar un servicio, la agencia busca construir relaciones de largo plazo en las que el cliente actúe como aliado para crecer juntos y aportar al desarrollo de la industria.

“Acabamos de renovar nuestra imagen a través de un re-branding y una nueva identidad visual. Además, continuamos fortaleciendo nuestra comunidad en redes sociales mediante contenidos de valor que generan interacción. Esto nos ha ayudado a permanecer en el top of mind y top of heart de nuestras audiencias”, destaca Ríos.

Si bien los resultados han sido significativos, en Mercadeo Estratégico se caracterizan por trazarse metas exigentes. “Queremos seguir siendo referentes a nivel nacional, crecer cada año en dos dígitos, pero también llegar a otros mercados internacionales. Además de eso, queremos seguir impulsando el liderazgo de la segunda generación, para que la empresa siga creciendo en el mercado y el mercado también crezca con nosotros”, finaliza María Isabella Ríos.

