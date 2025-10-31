Alianza para promover una menstruación más consciente con panties menstruales subsidiados

Uva Women y Comfama amplían el alcance del programa Menstruación Consciente incorporando panties menstruales reutilizables a sus subsidios, una apuesta por la sostenibilidad y el acceso equitativo a productos de higiene femenina.

Con el objetivo de reducir la pobreza menstrual y garantizar una menstruación digna, las cajas de compensación familiar en Colombia han promovido subsidios para productos de gestión menstrual. Como parte de esta apuesta, Uva Women y Comfama fortalecen su alianza en el programa Menstruación Consciente, una iniciativa que busca facilitar el acceso a productos sostenibles, saludables y reutilizables, contribuyendo al bienestar y la autonomía de miles de mujeres en Antioquia.

Ahora las mujeres afiliadas a la caja de compensación podrán acceder no solo a subsidios para copas y discos menstruales, sino también a los nuevos panties reutilizables para la menstruación desarrollados por la compañía colombiana, una innovación creada para ofrecer mayor comodidad, protección y libertad durante el ciclo.

La alianza ha beneficiado a más de 13.000 mujeres en el departamento en dos años y proyecta alcanzar a 16.000 más en 2026. Las mujeres que acceden al beneficio podrán elegir entre la copa menstrual, con una duración de hasta 10 años; el disco menstrual; o los panties reutilizables, que pueden adquirirse cada tres meses y ofrecen una vida útil de entre 2 y 5 años o alrededor de 50 lavadas.

A partir de mediados de noviembre entrarán en vigencia los nuevos valores del programa y se habilitará la venta de los panties menstruales con subsidio, que además contarán con un descuento adicional para las afiliadas en tarifa C. Este beneficio está disponible para todas las mujeres que pertenecen a la caja de compensación, dependiendo su categoría de afiliación vigente.

“Los nuevos panties menstruales están diseñados para mujeres entre 9 y 45 años que buscan una alternativa reutilizable, cómoda y discreta para vivir su periodo con mayor libertad. Son una prenda íntima elaborada con textiles de alta tecnología que permiten la absorción del flujo menstrual mientras mantienen la piel seca, protegida y libre de olores. Su diseño anatómico y flexible ofrece seguridad y confort durante el día o la noche, y puede utilizarse como alternativa o complemento a otros productos de higiene menstrual”, explica Sara Cadavid, líder de marca de Uva Women.

Según la compañía, el uso de panties menstruales reduce en 90 % los residuos generados por una mujer a lo largo de su vida fértil, comparado con el uso de productos desechables como toallas o tampones que está entre los 60 y 70 kilos. Además, este producto de higiene menstrual se destaca por brindar mayor comodidad a las mujeres.

La marca ha desarrollado la tecnología 4D (cuatro capas) y 5D (cinco capas) LeakBlock que permite mantener un diseño delgado y discreto para distintos niveles de absorción y tallas, así como una capa a prueba de filtraciones y un proceso adicional de impermeabilización en la tela exterior, lo que garantiza seguridad y tranquilidad.

