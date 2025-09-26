El Politécnico Grancolombiano fortalece su liderazgo en marketing en Colombia

En un mundo donde el marketing digital y la creatividad definen el rumbo de las empresas, en el Politécnico Grancolombiano se consolida como un referente en la formación de profesionales capaces de responder a los retos del mercado.

El propósito es transformar vidas a través de la educación y llevar este conocimiento a los lugares donde aún no llega, contribuyendo al desarrollo social y profesional del país.

Es por ello que las escuelas Marketing y Branding, Comunicación, Artes Visuales y Digitales han sido reconocidas por la innovación académica, la calidad de los programas y el impacto real de los egresados en la industria.

Marketing que combinan teoría y práctica

Los programas de pregrado y posgrado en marketing del Poli se han posicionado como referentes en Colombia gracias al enfoque práctico, que conecta la teoría con la realidad empresarial y del mercado laboral.

Estudiantes y docentes trabajan en proyectos de investigación aplicada, estrategias digitales y campañas creativas que han sido premiadas en escenarios nacionales e internacionales. Esta combinación garantiza que los futuros profesionales estén listos para enfrentar los desafíos del mercado laboral y liderar procesos de transformación digital.

Reconocimientos y logros de la Escuela de Marketing

La excelencia del Poli también se refleja en el cuerpo docente, conformado por expertos con amplia experiencia en agencias, consultoras y compañías multinacionales.

Entre los logros más recientes destacan:

Premios en festivales de creatividad y publicidad.

Menciones en foros especializados de marketing y comunicación.

Publicaciones académicas que enriquecen la discusión sobre tendencias globales.

Estos reconocimientos fortalecen el posicionamiento del Poli como un espacio donde investigación,

creatividad e innovación se convierten en soluciones que generan valor para empresas y comunidades.

Participación en la Marketing Conference 2025

La presencia del Politécnico Grancolombiano en Marketing Conference es una oportunidad para mostrar cómo los programas impulsan la formación de la nueva generación de estrategas, creativos y analistas de datos.

En este evento, compartirán experiencias, casos de éxito y tendencias que marcan el futuro del sector, reforzando así el liderazgo en el ámbito académico y profesional.

Una oferta académica con visión de futuro

Con una mirada hacia la transformación digital y la internacionalización, desde el Poli invitan a estudiantes, profesionales y aliados estratégicos a explorar la oferta académica en marketing.

Desde programas de pregrado hasta maestrías, en el Politécnico Grancolombiano se proyectan como un referente Marketing en América Latina, formando profesionales capaces de generar impacto en Colombia y en la región.

✅ Explora aquí los programas de Marketing y da el siguiente paso en tu carrera profesional.