Bimbo celebra la “Hora Dorada” con el nuevo Pan Tajado Dorado

Durante el lanzamiento de su más reciente innovación en panadería, Bimbo presentó el Pan Tajado Dorado, una propuesta que busca llevar la experiencia de los restaurantes gourmet al hogar, bajo el concepto de la “Hora Dorada” .

Alejandra
Alejandra Betancourt
 noviembre 4, 2025

Natalia Carrillo, gerente de marketing de Panificados , explicó que la línea Dorado nació hace cinco años, durante la pandemia, cuando los consumidores comenzaron a buscar productos que replicaran la experiencia gastronómica sin salir de casa. "Nos dimos cuenta de que no existía una hamburguesa que alcanzara ese nivel. Entonces desarrollamos un pan con una textura diferente, más suave, con ese dulzor tan típico del brioche", señaló.

El resultado fue un éxito: el producto se consolidó en el mercado y abrió el camino para más innovaciones dentro de la categoría, así como el Pan Perro Dorado, pensado para elevar la experiencia del pan tradicional con un toque gourmet. “Pasaba lo mismo que con el pan de hamburguesa: no había mucha innovación. Por eso decidimos desarrollar un pan que ofreciera una experiencia premium ya la gente le ha encantado”, agregó Carrillo. Ahora, el pan tajado dorado llegó para completar la familia.

La campaña del nuevo pan tajado se enmarca en la idea de unir lo mejor de dos mundos (el de los panes y el de las cervezas) para transformar momentos cotidianos en experiencias memorables. "La Golden Hour representa ese instante en el que el sol comienza a bajar, el cielo se vuelve dorado y las personas solo quieren disfrutar. Queremos que nuestros productos acompañen esos momentos, realzando los sabores y convirtiendo lo cotidiano en algo especial", concluyó la ejecutiva.

Con este lanzamiento, Bimbo amplía su portafolio de panificados en Colombia e incorpora una propuesta premium centrada en la experiencia del consumidor y en la creación de nuevos momentos de consumo.

