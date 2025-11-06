Luker presenta su nueva campaña “Empezar Bonito el Día”

La marca colombiana de chocolate de mesa lanza su apuesta más ambiciosa en años: una campaña que une propósito, creatividad e innovación para conectar con nuevas generaciones desde lo esencial.

Luker lanzó su más reciente campaña publicitaria, “Empezar Bonito el Día”, una iniciativa que busca destacar el valor del desayuno como un momento emocional y de conexión en los hogares colombianos.

De acuerdo con la marca, la campaña surge a partir de una investigación realizada junto a Kantar, que evidenció que la mayoría de los colombianos desayuna a diario, en muchos casos en compañía de su familia. A partir de este hallazgo, Luker decidió enfocar su comunicación en ese primer momento del día, promoviendo el desayuno como un acto cotidiano con significado emocional.

“Empezar bonito el día nace de una investigación con Kantar donde vimos que la mayoría de los colombianos desayuna, muchas veces acompañados de sus hijos o su pareja. Eso nos hizo todo el sentido: Luker debía ser la marca que habitara esa ocasión. Porque cada taza de café o chocolate no es solo una bebida, es un gesto de cariño que une a generaciones”, dice Camila Peña, jefe de marca de Luker.

El plan de comunicación de “Empezar Bonito el Día” contempla pauta digital, marketing de influencers y activaciones en puntos de venta, especialmente en el occidente del país. Además, la marca busca resaltar el papel de quienes preparan el desayuno en los hogares. “Queremos invitar a dar las gracias a todas esas personas que se levantan más temprano para hacer que nuestros días empiecen bonito”, indicó Felipe Román, vicepresidente del negocio de alimentos en Luker.

Uno de los elementos centrales de la campaña es Lukrecio, un oso de anteojos característico de los Andes colombianos, creado con inteligencia artificial generativa y animación avanzada. Este personaje fue desarrollado como un símbolo de los buenos comienzos y de la “dopamina amorosa” que la marca quiere transmitir.

“Lukrecio nace para ser un traductor emocional que nos enseña a dar cariño con ingenio y magia. Es un oso alegre, juguetón, cercano y profundamente colombiano con guiños a los colores y símbolos de Luker. Lo veremos en pantallas, en las calles y en redes sociales, siempre recordándonos que nunca sobra el amor en exceso”, explica Emmerson Yepes, creativo de la campaña.

Cabe destacar, que detrás de este despliegue hay un trabajo colaborativo entre agencias de creatividad, medios y tecnología, que han logrado traducir un propósito emocional en una estrategia robusta y alineada con objetivos de marca.

“La producción de Lukrecio fue todo un reto porque estábamos explorando un terreno nuevo en Colombia: integrar inteligencia artificial generativa con live action y efectos tradicionales. No se trataba solo de animar un oso, sino de lograr que transmitiera emociones reales. El nivel de ajustes en prompts, composición y postproducción fue enorme, pero al final conseguimos un personaje coherente, expresivo y con potencial para crecer más allá de esta campaña”, señala Sebastián Mejía, director de arte en Diptongo Media Group.

