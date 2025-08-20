HubSpot transforma el CRM en un motor de decisiones estratégicas con IA

El impacto de la inteligencia artificial en los negocios ya es tangible en Colombia.

Según el informe Perspectivas de la Alta Dirección 2024 de Deloitte, el 75% de los líderes empresariales del país afirma que la IA es clave para la transformación digital de sus organizaciones, mientras que 6 de cada 10 ejecutivos planean incrementar sus inversiones en esta tecnología durante 2025. Por su parte, datos de IDC (International Data Corporation) proyectan que el gasto en soluciones de IA en América Latina crecerá un 31% anual hasta 2027, con Colombia como uno de los países con mayor proyección en la región.

Cada vez más empresas incorporan múltiples herramientas de inteligencia artificial para adaptarse y avanzar con mayor agilidad. Sin embargo, sin el contexto adecuado del cliente, estas soluciones tienen un alcance limitado. En este sentido, HubSpot está transformando el paradigma con el lanzamiento del primer conector CRM para la herramienta de IA Claude.

Esta herramienta permite integrar el contexto real del negocio en las interacciones con la inteligencia artificial para obtener insights más precisos, accionables y alineados con la estrategia de cada empresa. Gracias a esta integración, los clientes de HubSpot podrán formular preguntas en lenguaje natural directamente a Claude, generar visualizaciones como gráficos y tablas, y tomar acción sobre datos que tengan almacenados directamente en HubSpot.

"El conector de HubSpot hace que Claude sea más útil para nuestros clientes al fundamentar sus respuestas en el contexto real de su negocio", aseguró Karen Ng, EVP y Jefa de Producto en HubSpot. "Es una manera simple y poderosa de obtener insights, datos e información en los que puedes confiar, donde sea que trabajes. Y es otro paso para hacer que la IA avanzada sea accesible para cada negocio."

Ahora, los equipos pueden usar Claude para obtener respuestas personalizadas que los ayuden a trabajar más inteligentemente y mantenerse enfocados en tareas realmente estratégicas. Algunas formas en las que se podrá usar la popular herramienta de IA dentro de HubSpot son:

Los equipos de Marketing pueden pedirle a Claude que encuentre contactos que abrieron una campaña de email reciente pero no hicieron clic, y genere un gráfico circular para apoyar la segmentación de seguimiento. Los profesionales de ventas pueden pedir un resumen de negocios activos organizados por nombre, cantidad y etapa, y ordenados por fecha de cierre para ayudar a priorizar la semana. Los agentes de soporte al cliente pueden pedir todos los tickets abiertos asignados a ellos, ordenados por prioridad y fecha de creación.

"Claude está diseñado para razonar a través de preguntas complejas y entregar respuestas reflexivas y conversacionales", dijo Scott White, Jefe de Producto, Claude.ai. "Con el conector de HubSpot, los clientes pueden traer su contexto CRM en tiempo real a Claude—haciéndolo más valioso para equipos impulsados por HubSpot que buscan obtener insights y tomar acción."

