Eco SIM de Claro: conectividad inteligente con menor impacto ambiental

Claro Colombia, en línea con la estrategia de sostenibilidad Claro por Colombia, lanzó la nueva Eco SIM, una tarjeta SIM fabricada con plástico 100% reciclado.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con reducir su impacto ambiental y promover la economía circular, con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

Cada una de estas nuevas tarjetas contribuye a la reducción de la huella de carbono a través de la disminución de uso de plásticos vírgenes, sustituyéndolo por ABS reciclado de distintas fuentes, como neveras que antes era desechadas, lo que resalta el compromiso de Claro y sus aliados con procesos de Economía Circular.

La Eco SIM es una muestra tangible del compromiso por ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y que, además, contribuyan a un futuro más sostenible. Es un cambio con un gran impacto para quienes usan equipos con SIM física y no tienen acceso a una eSIM

Afirma María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro Colombia.

La Eco SIM de Claro estará disponible de forma progresiva para clientes nuevos. Con este lanzamiento, Claro reafirma su compromiso con la economía circular y fortalece sus acciones sostenibles en el sector de las telecomunicaciones. La compañía continuará implementando iniciativas que promuevan prácticas más responsables en todas sus operaciones.

