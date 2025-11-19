Cabify celebra 10 años en Colombia

Más de 250.000 conductores y 3,5 millones de usuarios han transformado su forma de moverse gracias a la plataforma. Además, es la única plataforma de su tipo que compensa el 100% de la huella de carbono generada por sus viajes

Cabify cumple una década en Colombia consolidándose como un actor clave en la transformación del transporte urbano. En estos diez años, gracias al uso de la plataforma, se han generado 1,7 billones de ingresos para los más de 250.000 conductores que han colaborado con la app facilitando la movilidad de más de 3,5 millones de usuarios en todo el país.

Desde su llegada en 2015, la plataforma tecnológica ha promovido la integración entre los servicios tradicionales y las nuevas soluciones de movilidad, fomentando una convivencia equilibrada entre los sectores de transporte particulares y el gremio taxista. Hoy, además, lidera el segmento corporativo siendo un aliado de confianza en el sector de movilidad para más de 6.000 empresas en el país.

En esta década de operación, los kilómetros recorridos a través de la plataforma equivalen a 2,34 millones de viajes a la Luna o más de 20 millones de vueltas a la Tierra, una muestra del alcance y la confianza que Cabify ha construido en Colombia.

“Durante estos diez años, Cabify se ha convertido en un actor clave en la movilidad urbana del país. Nos enorgullece ser una alternativa segura y eficiente para millones de usuarios y, al mismo tiempo, una fuente de ingresos y oportunidades para miles de conductores en Colombia. Miramos al futuro con la convicción de seguir impulsando una movilidad más segura, sostenible e inclusiva”, afirma Daniel Schlesinger, Country Manager de Cabify Colombia.

El impacto económico de Cabify en Colombia se refleja no solo en los ingresos generados para los conductores, sino también en la formalización y digitalización del gremio. Tras la adquisición de Easy Taxi y la incorporación del servicio de taxi en 2019, Cabify se convirtió en la primera aplicación del país en integrar taxis tradicionales y vehículos particulares en una misma plataforma. Desde ese hito, alrededor de 100.000 taxistas han realizado al menos un viaje en la app y el volumen de viajes en la plataforma se ha multiplicado por cuatro.

El impacto medible de Cabify en el sector revela que uno de cada dos taxistas que operan con aplicaciones en Bogotá elige esta plataforma, según un estudio de Cifras & Conceptos. El informe también evidenció que el 59% de los conductores ha mejorado sus ingresos gracias a su colaboración con Cabify, mientras que el 72% recomendaría la app a otros profesionales del gremio, principalmente por sus estándares de seguridad y la estabilidad económica que les ofrece.

Cabify ha consolidado un modelo operativo que combina tecnología, cercanía y servicio de calidad. Más allá de ser una alternativa de movilidad segura y eficiente para millones de usuarios y una fuente de ingresos para miles de conductores, la compañía ha reafirmado su apuesta por Colombia al establecer en el país su centro regional de atención al cliente.

Desde Bogotá, más de 460 colaboradores brindan soporte en tiempo real a todos los países donde opera la plataforma, convirtiendo esta operación en un ejemplo de cómo la tecnología puede generar empleo formal, desarrollo profesional y crecimiento económico en el país.

Movilidad sostenible: la primera app carbono neutro

Otra de las grandes apuestas y aportes de la compañía en estos diez años ha sido la sostenibilidad, Cabify es la primera y única empresa de movilidad en Colombia que compensa el 100% de la huella de carbono generada por sus viajes desde 2018. Desde entonces, la compañía ha compensado más de 130.000 toneladas de CO₂ por medio de proyectos locales y regionales. Esta cifra equivale a la superficie de aproximadamente 115 parques Simón Bolívar (Bogotá).

Actualmente, la compañía compensa a través del proyecto REDD+ Planeta Agradecido, donde ha contribuido a proteger más de 465.000 hectáreas de bosque en Guainía, beneficiando comunidades indígenas y reduciendo miles de toneladas de CO₂,

Con esta apuesta, Cabify reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y la construcción de ciudades más limpias y conectadas. De cara al futuro, la compañía continuará fortaleciendo su ecosistema multimodal, priorizando la seguridad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica como pilares de su crecimiento en el país.