Economía circular, promoción de apicultura y conexión con la comunidad: la estrategia de Efecty

Con un programa que protege a las abejas, el aprovechamiento de dotaciones en desuso, la siembra de árboles y más iniciativas sociales y ambientales, Efecty consolida su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar comunitario y la protección del medio ambiente.

“En efecty creemos que la sostenibilidad no es una meta aislada, sino una forma de actuar que debe estar presente en cada decisión corporativa. Buscamos generar valor compartido y fortalecer el tejido social de las comunidades con las que trabajamos”, afirma Leandro Muñoz, Analista Máster de Sostenibilidad de efecty.

Entre sus iniciativas más representativas se destacan:

Polinizando Conciencias, un programa que desde 2020 protege a las abejas y promueve la apicultura como herramienta de desarrollo sostenible. Gracias a esta iniciativa, más de 50.000 emprendedores apícolas han sido capacitados y se han beneficiado comunidades en regiones como Cundinamarca, Boyacá, Chocó y Antioquia, con el apoyo de aliados como la Fundación Zua.

Economía Circular, enfocada en el aprovechamiento total de dotaciones en desuso. Solo en 2024 se recolectaron más de 500 kg de materiales, transformándolos con el trabajo de mujeres cabeza de hogar en Bogotá, quienes encuentran en este programa una oportunidad real de empleo y desarrollo personal.

+Agua +Vida, que junto con la Corporación Entrégate a Colombia, ha permitido la instalación de 16 membranas potabilizadoras en comunidades vulnerables de Riohacha y Bogotá, mejorando el acceso a agua potable y la calidad de vida de cientos de personas.

Sembrando un futuro Pa’ty, con la siembra de más de 1.000 árboles en Boyacá y la generación de empleo rural sostenible para agricultores locales.

A estas acciones se suma Navidad + Social, una campaña anual que lleva alegría, compañía y ayuda humanitaria a niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, reforzando el vínculo entre la empresa y las comunidades.

Todas estas iniciativas hacen parte de la estrategia de sostenibilidad de efecty, basada en sus pilares ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

Para los próximos años, efecty proyecta ampliar el alcance territorial de sus programas y sumar nuevos aliados estratégicos, fortaleciendo su rol como actor clave en la generación de impacto social y ambiental positivo.

“Nuestro propósito es seguir construyendo país. Queremos que cada acción, cada programa y cada alianza refleje nuestra responsabilidad con las personas, las comunidades y el entorno que compartimos”, concluyó Muñoz.

También le puede interesar: Burger King y KOAJ lanzan "Lo hicimos real" una colección que celebra la autenticidad