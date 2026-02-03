Un nuevo liderazgo creativo toma forma en GUT Bogotá

Hablamos con Esteban Fino y Cristian Burgos, nuevos directores creativos de GUT Bogotá. Esto fue lo que nos contaron sobre su foco creativo, la relación entre ideas valientes y negocio, y el tipo de cultura que quieren activar en la agencia.

Con trayectorias consolidadas dentro de la industria, Esteban Fino y Cristian Burgos llegan a GUT Bogotá como directores creativos respaldados por una experiencia diversa y complementaria. Fino cuenta con un recorrido que incluye su paso por VML y Sancho BBDO, donde se desempeñó como art director y creative art director durante más de seis años, liderando equipos y procesos creativos en distintas categorías. Por su parte, Burgos viene de Monks, donde ocupó roles como senior copywriter y associate creative director por más de cinco años, además de su experiencia previa en MullenLowe Group, construyendo una visión creativa conectada con la cultura, el craft y el negocio.

En entrevista con Revista P&M, Esteban Fino y Cristian Burgos nos cuentan sobre su foco creativo, la relación entre ideas valientes y negocio, y el tipo de cultura que quieren activar en la agencia.

Revista P&M: ¿Cuál es su principal foco creativo al asumir este rol en GUT Bogotá en 2026?

Cristian Burgos: Desde que asumimos este nuevo rol, nos planteamos un propósito: hacer el mejor trabajo de nuestras vidas. Sabemos que no será fácil, pero confiamos en el proceso, en nuestro instinto y, sobre todo, en las personas con las que estamos construyendo este nuevo sueño llamado GUT Bogotá.

Revista P&M: Desde la dirección creativa, ¿qué decisiones cambian cuando la creatividad también debe mover negocio?

Esteban Fino: En GUT creemos que la valentía significa negocio “Bravery Means Business”. Cuando un cliente se atreve a hacer ideas valientes, los resultados buenos llegan. Por eso creemos que la relación es de doble vía: elegimos a nuestros clientes tanto como ellos nos eligen a nosotros, porque cuando hay confianza y ganas de hacer buen trabajo, todo se mueve, comenzando por los números del negocio.

Revista P&M: ¿Qué tipo de ideas sienten que hoy necesita GUT Bogotá para seguir liderando la región?

Cristian Burgos: Uno de los principios de GUT es que la calidad de las ideas sea proporcional a cuánto nos divertimos haciéndolas. Y eso es exactamente lo que queremos hacer, divertirnos creando ideas valientes, que conecten con la cultura, generen conversación y muevan el negocio de nuestros clientes.

Revista P&M: Como Directores Creativos, ¿qué esperan activar en los equipos creativos este año?

Esteban Fino: Tenemos una tarea muy importante y es ayudar a conectar a las nuevas generaciones con la publicidad. Queremos hacerlo desde el amor por el oficio, el buen feedback y una cultura en la que siempre prioricemos a las personas por encima de cualquier cosa.

Revista P&M: ¿Cómo quieren que su liderazgo creativo se sienta en el trabajo que verá el mercado en 2026?

Cristian Burgos: Bajo el liderazgo creativo de César y Kiko, tenemos la oportunidad de hacer el mejor trabajo para nuestros clientes. Buscaremos mostrar la esencia de la agencia y de nuestro trabajo, que siempre se ve influenciado por lo que está pasando en el mundo y en la actualidad, sin perder el foco de construir marcas relevantes a largo plazo.

