Haleon nombra a Andrés González como presidente de LATAM

La compañía global líder en productos para el autocuidado como Dolex, Advil, Sensodyne, Centrum, entre otros, anunció el nombramiento con el que busca fortalecer su estrategia de autocuidado en la región.

Desde esta posición, González se suma al Haleon Executive Team (HET), equipo de liderazgo global de la compañía, reportando directamente a Brian McNamara, CEO de Haleon.

Este nombramiento hace parte de la estrategia de Haleon para seguir fortaleciendo su presencia y crecimiento en América Latina, una región clave dentro de sus planes globales, tanto por su potencial de crecimiento como por su relevancia estratégica dentro del negocio. Al darle mayor visibilidad a mercados estratégicos como Latinoamérica dentro de su equipo de liderazgo, la compañía busca impulsar y agilizar el crecimiento del negocio, en línea con su estrategia Win as One, avanzando en su propósito de llevar el autocuidado y la salud cotidiana a más personas.

González entrará a liderar la estrategia de Haleon en la región tras su paso por Unilever, donde ocupó posiciones de alta dirección en América Latina, incluyendo los cargos de presidente de Beauty & Wellbeing para Latam y presidente de Unilever Brasil. A lo largo de su carrera, que incluye más de dos décadas en Quala y una sólida trayectoria profesional en Procter & Gamble, ha aportado al desarrollo de marcas de confianza para los consumidores y al liderazgo equipos de alto desempeño.

“Me entusiasma unirme a Haleon y liderar América Latina en un momento relevante tanto para la compañía como para la industria de la salud del consumidor. Haleon tiene un propósito claro: llevar una mejor salud cotidiana, con un enfoque humano, algo especialmente relevante para los consumidores de la región. Ahora que Latinoamérica está representada en el Haleon Executive Team, estamos en una posición idónea para liberar todo el potencial de la región y avanzar en nuestra ambición compartida de ampliar el acceso al autocuidado a más personas e impulsar un crecimiento sostenible”, afirmó Andrés González.

