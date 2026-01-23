viernes, enero 23, 2026

Adsmurai incorpora a Pablo Sabá para fortalecer su área de Growth

Adsmurai incorpora a Pablo Sabá para fortalecer su área de Growth

Desde esta posición, Sabá liderará las áreas de Sales, Marketing y Partnerships, con el objetivo de alinear la estrategia comercial bajo una visión única de crecimiento y reforzar el impacto transversal de estas funciones en el negocio.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 23, 2026

Adsmurai, compañía especializada en impulsar la transformación del marketing digital a través de tecnología propia e inteligencia artificial, avanza en su plan de crecimiento tras la reciente inversión de Seaya y anuncia la incorporación de Pablo Sabá como Chief Growth Officer (CGO).

La llegada de Sabá se produce en un momento clave para Adsmurai, que continúa consolidando un modelo diferencial en el mercado: una propuesta tech-enabled que combina ejecución experta con un ecosistema propio de datos, automatización e IA. Esta base tecnológica permite a la compañía estandarizar procesos, escalar operaciones y optimizar resultados de forma medible en múltiples mercados y verticales.

Con una trayectoria internacional centrada en escalado operativo, transformación y gestión basada en datos, Sabá ha liderado organizaciones complejas en entornos de alto crecimiento. Antes de incorporarse a Adsmurai, fue Chief Operating Officer de la división digital de Entravision, donde impulsó la evolución operativa y la expansión internacional del negocio, coordinando áreas como tecnología, operaciones, business intelligence y desarrollo corporativo. Durante esta etapa, la compañía alcanzó presencia en más de 40 países y multiplicó sus ingresos de 50 a 1.200 millones de dólares.

Anteriormente, desarrolló su carrera en Citigroup, ocupando posiciones de liderazgo regional en finanzas, eCommerce y business intelligence para Latinoamérica, gestionando equipos internacionales y sistemas operativos de alta complejidad.

En Adsmurai, su misión será acelerar la conexión entre estrategia, producto y go-to-market, construyendo un sistema de crecimiento replicable y escalable que maximice el potencial de su stack tecnológico tanto en eficiencia interna como en resultados para clientes y partners.

“Adsmurai ha construido una base tecnológica poco común en el mercado, diseñada para resolver retos reales de negocio. Cuando esa capacidad se combina con una visión clara de crecimiento, el modelo está preparado para competir globalmente. Mi objetivo es ayudar a escalar de forma eficiente, sostenible y medible”, afirma Pablo Sabá, Chief Growth Officer de Adsmurai.

La llegada de perfiles como el de Pablo Sabá refleja la madurez y ambición del proyecto de Adsmurai, capaz de atraer talento ejecutivo con amplia experiencia en tecnología, datos y escalado internacional. Este movimiento refuerza la visión de la compañía de construir una plataforma global que combine producto propio, inteligencia artificial y conocimiento experto, consolidando un posicionamiento diferencial en un sector donde pocas organizaciones logran integrar con éxito tecnología, ejecución y visión estratégica a largo plazo, en un mercado en plena transformación.

También le puede interesar: Logan consolida su apuesta por el DOOH inteligente y sostenible en Colombia

Adsmurai

