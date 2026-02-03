Estas son las cinco tendencias que definirán el panorama económico de Colombia en 2026, según Kapital

La volatilidad global se consolida como una condición estructural, obligando a países como Colombia a priorizar decisiones estratégicas y una lectura más fina del entorno internacional, según informa Kapital.

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF), realizada en Davos, puso sobre la mesa un escenario global marcado por la volatilidad económica y la reconfiguración de flujos de inversión y comercio. Para los países emergentes, 2026 se perfila como un año de ajustes, en el que la lectura del contexto internacional será determinante para la toma de decisiones.

De acuerdo con proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía colombiana registraría un crecimiento cercano al 2,8 % en 2026, en un entorno influenciado por factores externos como tensiones geopolíticas, política monetaria y cambios en las cadenas de suministro.

A partir de esto, Kapital, compañía latinoamericana del sector financiero, compartió su análisis sobre las principales tendencias que podrían incidir en el desempeño económico de Colombia durante 2026, a partir de las discusiones sostenidas en Davos.

1. Volatilidad como nueva constante económica

El consenso en Davos apunta a que la incertidumbre dejará de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una condición estructural. Tensiones geopolíticas, ajustes en política monetaria y cambios en las cadenas de suministro seguirán generando escenarios de alta variabilidad.

“2026 será un año de mucha volatilidad a nivel global. El verdadero desafío para países como Colombia no es intentar aislarse de ese contexto, sino entenderlo, anticiparse y aprender a navegarlo. En un entorno incierto, la clave está en seleccionar bien las oportunidades, tomar decisiones informadas y actuar con agilidad para convertir la volatilidad en una ventaja competitiva”, señaló René Saul, CEO y cofundador de Kapital.

2. Atracción de inversión en un mundo más selectivo

En un entorno global más fragmentado, la inversión extranjera será cada vez más estratégica y menos dispersa. Colombia tendrá la oportunidad de diferenciarse si logra ofrecer estabilidad institucional, reglas claras y vehículos eficientes para canalizar capital hacia proyectos productivos, en línea con una visión de largo plazo que hoy domina las conversaciones entre inversionistas internacionales.

3. Reconfiguración del comercio internacional

Las conversaciones sobre la renegociación de tratados y los nuevos equilibrios comerciales abren oportunidades indirectas para países como Colombia, que pueden posicionarse como socios confiables, hubs regionales y plataformas de acceso a mercados estratégicos, en un contexto donde América Latina busca consolidarse como una región clave en las cadenas de valor globales.

4. Financiamiento como habilitador del crecimiento empresarial

En Davos se destacó el rol de las instituciones financieras y de los modelos alternativos de financiamiento para acompañar a las empresas en contextos complejos. Facilitar el acceso a capital, especialmente para pymes y compañías en expansión, será clave para sostener el crecimiento económico local.

“El reto para las empresas hoy es contar con herramientas que les permitan moverse con rapidez, entender sus propios movimientos y tomar decisiones con mayor claridad. En mercados como Colombia, donde el entorno cambia constantemente, la agilidad, la facilidad en los procesos y la trazabilidad financiera se convierten en factores clave para que las pymes puedan crecer de manera sostenible y aprovechar oportunidades en tiempo real”, agregó René Saul, CEO y cofundador de Kapital.

5. Confianza y narrativa país

Más allá de los indicadores macroeconómicos, Davos dejó claro que la confianza y el relato país son determinantes. Mostrar a Colombia como un mercado resiliente, con talento, innovación y oportunidades de largo plazo, será fundamental para atraer inversión y fortalecer su posicionamiento internacional.

Las discusiones del Foro Económico Mundial apuntan a que 2026 estará marcado por decisiones estratégicas y una lectura constante a la actualidad global. Para Colombia, el enfoque estará en adaptarse a la volatilidad, fortalecer su posicionamiento y facilitar condiciones que permitan a las empresas operar y crecer en un entorno internacional cambiante.

