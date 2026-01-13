Innovación y galardones para TCL en el CES 2026

La marca china recibió múltiples reconocimientos internacionales por sus últimos avances en tecnología de visualización, dispositivos móviles y sistemas de climatización inteligente en el evento de Las Vegas.

En el marco del CES 2026, la compañía TCL ha sido protagonista durante la entrega de los premios Global Top Brands (GTB) 2025–2026. Los galardones obtenidos reflejan el enfoque de la marca en el desarrollo de tecnologías aplicadas a televisores, movilidad y soluciones para el ecosistema del hogar.

Como líder actual en el mercado de televisores Mini LED y pantallas ultra grandes, la empresa presentó innovaciones que fueron evaluadas por el International Data Group (IDG). Estos reconocimientos subrayan la evolución de sus herramientas de visualización y su capacidad para integrar inteligencia artificial en sus productos.

El televisor TCL X11L SQD-Mini LED destacó al recibir el Premio de Oro a la Tecnología de Visualización Innovadora. Este modelo representa un hito técnico al ser el primero en incorporar la tecnología SQD-Mini LED de próxima generación, optimizando el rendimiento visual en escenas complejas.

Dicha tecnología permite una amplia gama de colores sin presencia de diafonía, incrementando además las zonas de atenuación y el nivel de brillo. Todo este despliegue técnico se ha logrado mantener bajo un diseño de perfil delgado, respondiendo a las exigencias estéticas y funcionales del mercado actual.

La ingeniería aplicada al modelo X11L cuenta con el respaldo de la certificación TÜV Rheinland, que valida su precisión cromática y la estabilidad de la imagen. Este aval técnico refuerza la posición de la marca en cuanto a estándares de calidad en la fabricación de paneles avanzados.

En el área de movilidad, el smartphone NXTPAPER 70 Pro obtuvo el Premio de Oro a la Tecnología de Pantalla para el Cuidado Ocular. Gracias a la tecnología NXTPAPER 4.0, el dispositivo reduce la luz azul e incorpora luz polarizada circular para una visualización más cómoda y amigable.

La productividad también tuvo un lugar destacado con la tableta TCL Note A1 NXTPAPER, galardonada por su tecnología de interacción inteligente. Este equipo combina una experiencia de escritura similar al papel con herramientas de IA para el refinamiento de textos y la creación de resúmenes automáticos.

Finalmente, la serie de aires acondicionados AHU de TCL fue reconocida por su Tecnología de Voltaje Auto-Adaptativo Inteligente. Este avance busca resolver dificultades operativas para los usuarios, simplificando significativamente las tareas de instalación y mantenimiento de los sistemas de climatización.

