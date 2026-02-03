Bavaria presenta el refajo Kola y Pola Roja en colaboración con Kola Román

Bavaria anuncia el lanzamiento de Kola & Pola Roja, una edición limitada que celebra la cultura colombiana a través de la colaboración entre dos marcas profundamente icónicas: Cola & Pola, el refajo insignia de Colombia elaborado con Cerveza Aguila, y Kola Román, símbolo del sabor y la tradición del Caribe colombiano.

Inspirada en la riqueza cultural del norte del país (un territorio donde la mezcla de sabores, ritmos y tradiciones forma parte de la identidad y la cultura), Kola & Pola Roja se presenta como una expresión contemporánea de esa herencia, conectando generaciones a través del sabor y el espíritu de celebración.

Esta nueva versión combina las notas dulces de Kola Román con el carácter refrescante de Cola & Pola, dando como resultado una bebida innovadora que, al mismo tiempo, rinde homenaje a generaciones de colombianos que han crecido con estas marcas por más de 100 años. La unión marca un hito dentro del portafolio de bebidas de Bavaria, consolidando una propuesta que conecta historia, sabor e identidad local.

“Hoy los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, buscan sabores que los sorprendan y que, al mismo tiempo, les permitan reconectarse con lo que les es familiar. Con Kola & Pola Roja reinterpretamos íconos de nuestra cultura colombiana desde una mirada actual, resignificando lo tradicional a través de nuevas experiencias de consumo. Este lanzamiento representa ese ‘alguito más’ que define a Cola & Pola: tomar lo que nos identifica como país y llevarlo a nuevas formas de disfrutarlo, conectando con la creatividad, la mezcla y la identidad cultural que nos caracteriza”, señaló Sergio Rincón, presidente de Bavaria

Kola & Pola Roja ya está disponible a nivel nacional en tiendas de barrio, supermercados y grandes superficies. La propuesta combina las notas dulces de Kola Román, con el carácter refrescante de Cola & Pola, ampliando el portafolio de bebidas de Bavaria y reforzando su apuesta por la innovación desde lo local.

En el marco de las estrategias de colaboración de Bavaria, este lanzamiento se suma a otras iniciativas recientes de la compañía como Club Colombia Café sin alcohol en alianza con Juan Valdez, la nueva colección de ropa de Poker junto a KOAJ para acompañar el lanzamiento de su nueva imagen, así como colaboraciones únicas como Cola & Pola y Maíz Kernel. Con estas innovaciones, Bavaria continúa consolidando un portafolio que honra su historia mientras innova para seguir acompañando las celebraciones de los colombianos por 137 años más.

