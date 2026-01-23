Sombras, del Grupo Seratta, es el restaurante número uno de Bogotá, en Tripadvisor

A solo seis meses de su apertura, el restaurante ocupa el primer lugar entre más de 5.000 establecimientos gastronómicos de la ciudad.

En menos de un año, SOMBRAS, restaurante del Grupo Seratta, se ha convertido en uno de los fenómenos gastronómicos y sociales más relevantes del país. Según TripAdvisor, la plataforma de viajes y restaurantes más influyente del mundo, SOMBRAS ocupa actualmente el primer lugar entre 5.789 restaurantes registrados en Bogotá, consolidándose como el número uno en su categoría.

El logro resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que SOMBRAS abrió sus puertas en julio de 2025 y, en apenas seis meses de operación, ha alcanzado el más alto reconocimiento otorgado directamente por los comensales.

Ubicado en el complejo ‘El Pueblo de las Flores’ o Campo dei Fiori, en Usaquén, SOMBRAS es el primer restaurante de alta cocina en Colombia y Latinoamérica atendido totalmente por personas ciegas. Su propuesta combina cocina sensorial, neurociencia y responsabilidad social, para ofrecer una experiencia que transforma la manera de sentir, percibir y relacionarse con la diferencia.

Al ingresar a SOMBRAS, los comensales entran a una sala completamente a oscuras. Aquí, la vista deja de ser protagonista y, en su ausencia, los demás sentidos se activan con una intensidad poco habitual, que les permite disfrutar y percibir aún más los sabores de la comida, los sonidos y las texturas. La experiencia dura 90 minutos y se desarrolla en una sala con capacidad para 16 personas, quienes se deleitan con un menú degustación, de cocina de autor, de siete tiempos.

Los platos de Sombras están inspirados en los cinco continentes, diseñados cuidadosamente con umami para sorprender al paladar y despertar emociones. Cada servicio es acompañado por el equipo de asesores gastronómicos ciegos, que guían el recorrido con precisión, sensibilidad y una coreografía impecable.

“Que Sombras sea hoy el restaurante número uno en TripAdvisor nos hace sentir una emoción profunda. Es la confirmación de que cuando la gastronomía se hace con propósito, rigor y sensibilidad, el impacto trasciende el plato. Este logro es el reconocimiento al talento de un equipo extraordinario que durante años fue invisible y hoy es protagonista. Sombras demuestra que la inclusión no es caridad, es evolución y es una revolución necesaria para nuestra sociedad”, concluye Jairo Palacios Ospina, fundador y CEO del Grupo Seratta.