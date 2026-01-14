Felipe Torres, es el nuevo country manager de ATREVIA Colombia

Felipe Torres cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector y su nuevo reto es dirigir una de las oficinas estratégicas en LATAM de la Consultora Iberoamericana líder en Atracción, Influencia, Transformación y Anticipación, presente en 15 países, 12 de ellos en Iberoamérica.

ATREVIA anunció el nombramiento de Felipe Torres como nuevo country manager de su oficina en Colombia, como parte del fortalecimiento de su operación en el país. La consultora estratégica de comunicación, marketing y asuntos públicos cuenta con presencia en 15 países de Iberoamérica y un equipo de más de 640 profesionales.

Felipe Torres es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, con una maestría en políticas públicas del Hertie School of Governance de Berlín. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público, privado y en organismos multilaterales, con trayectoria en asuntos regulatorios, políticas públicas y relaciones institucionales.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como director general de Colombia Productiva, director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y director de asuntos legales y regulatorios del Programa de Transformación Productiva. Además, representó a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio y ha trabajado como consultor para CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, en el sector privado, ha liderado estrategias de asuntos corporativos y regulatorios en compañías como Philip Morris International, CEMEX y Jimeno Acevedo Asociados. También ha integrado órganos de gobierno de entidades como el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el INVIMA y el ICONTEC, además de desempeñarse como secretario técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Cabe destacar que Torres se vinculó a ATREVIA Colombia en marzo de 2025 como director de public affairs y ahora asume la posición de country manager. Actualmente, ATREVIA Colombia cuenta con un equipo de más de 30 profesionales especializados en comunicación corporativa y de crisis, estrategia digital, creatividad y diseño, análisis de datos y asuntos públicos. Según la firma, la operación ha desarrollado más de 400 proyectos para clientes de sectores como tecnología, educación, financiero, energía y consumo masivo.

“Colombia es un país clave para ATREVIA en LATAM y el crecimiento económico de la región. En un momento en el que el componente geopolítico está tomando cada vez mayor relevancia en la toma de decisiones de las empresas, el hecho de contar con perfiles como Felipe, con una marcada visión local y regional, así como una experiencia consolidada en el sector público y privado, representan una palanca adicional para seguir diseñando estrategias que aporten valor e impacten en el negocio y el objetivo de las organizaciones. La incoporación de Felipe reafirma la apuesta de ATREVIA por Colombia y por unatransformación y visión de la consultora totalmente enfocada a ayudar a las empresas en incidir en sus grupos de interés de forma integrada y transversal al momento de la compañía y al contexto país”, destacó Alex Bonet, vicepresidente de ATREVIA LATAM Norte, Caribe y Brasil y presidente de ATREVIA México.



