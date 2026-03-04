Los Gerety Awards anuncian su jurado ejecutivo global para 2026

Los Gerety Awards dan a conocer su jurado ejecutivo global para la edición 2026, un jurado que reúne a un colectivo internacional de líderes de las industrias creativas que definirán la shortlist.

Los Gerety Awards dieron a conocer la conformación de su jurado ejecutivo global para la edición 2026, que contará con sesiones presenciales en 15 ciudades alrededor del mundo y la participación de más de 260 jurados provenientes de 50 países.

Tras el anuncio de las presidentas y las sedes donde se desarrollarán las sesiones, la organización reveló las profesionales que evaluarán las campañas inscritas. El jurado está integrado por estrategas, directoras creativas, productoras, cineastas, líderes de marca y especialistas en redes sociales, perfiles que representan distintas áreas de la industria de la comunicación.

Las sesiones del jurado ejecutivo se realizarán en Londres, Auckland, Toronto, Nueva York, París, Estocolmo, Hong Kong, Dubái, Madrid, Milán, Ciudad de México, Bangkok, Los Ángeles, Berlín y São Paulo. Cada encuentro reunirá a representantes regionales que analizarán los trabajos inscritos desde sus contextos locales y aportarán a la definición del estándar creativo global del certamen.

Cristina Galán, country manager de SAMY, presidirá el jurado de Latinoamérica. Sobre su participación, señaló:

“Es un privilegio presidir el jurado de Latinoamérica en los Gerety Awards 2026 y colaborar con un grupo de líderes creativas tan diversas y talentosas a nivel global. La selección del jurado refleja la riqueza de perspectivas, trayectorias y miradas culturales que hoy definen nuestra industria, y esa diversidad es fundamental para evaluar la creatividad con profundidad y sensibilidad contextual.

A nivel personal, asumir este rol representa una responsabilidad y una oportunidad: contribuir a visibilizar ideas que no solo destaquen por su excelencia creativa, sino que tengan impacto real en la cultura y en las personas. Trabajar junto a mujeres que están impulsando cambios en sus regiones es profundamente inspirador y refuerza la importancia de construir espacios donde diferentes voces puedan influir en los estándares de la industria. Confío en que, durante los premios, podremos reconocer y celebrar trabajos que amplíen la conversación, desafíen lo establecido y reflejen la vitalidad creativa de Latinoamérica en el escenario global.”

Más de 260 jurados de 50 países participarán en los Gerety Awards 2026. Los miembros del jurado ejecutivo para Latinoamérica que acompañarán a Cristina son:

Natalia Lugo, Marketing & Comms Director

María Carolina Rubiano-Groot Gómez, Chief Strategy Officer, VML Mexico

Sandra García Hurtado, Strategy Lead Latam, PHD

Sofía Cursach, Executive Creative Director, VML Argentina

Marielisa Esteves, Marketing & Communications Director, Publicis Groupe México

Denise Orman, Founder & CEO, ZurdaTania Tolsá, VP Group Account Director, Monks

Maureen Hufnagel, Director, Landia

Elina Mendez, Business Development Lead, Publicis Argentina

Carolina Del Hoyo, Regional Marketing Director, Fratelli Branca

Ana Clara Prilutzky, Communications Director, Spanish Speaking LATAM, Meta

Juanita Rodriguez Arango, CEO, Latam Omnicom Production

Silvia Trinidad Serrano, Vodka & Breakout Brands Marketing Director, Diageo

Luciana Etcheverry, CX & Media Sr. Manager Mexico, Mondelēz International

Brila Martinez, Founder & ECD, Human Why Agency/Founder & President Círculo Creativas Venezuela

Carmen Mendez, CMO, Coca-Cola Mexico

Además de las sesiones de evaluación, la organización informó que realizará eventos y charlas del sector en ciudades como Londres, Nueva York, Berlín, Los Ángeles y París, con el objetivo de generar espacios de encuentro e intercambio en torno a la creatividad contemporánea.

La fecha límite para inscripciones con tarifa Early Bird es el 13 de marzo. El certamen acepta trabajos en todas sus categorías, incluida Moments Cut, enfocada en piezas que abordan momentos culturales.

Las campañas inscritas deben haber sido publicadas en un entorno comercial con aprobación del cliente entre enero de 2025 y la fecha límite final. Las piezas serán evaluadas con base en dos criterios: la originalidad de la idea creativa y la calidad de su ejecución.

La información completa sobre jurado, categorías y plazos está disponible en el sitio oficial del festival.

