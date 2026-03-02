Los viajeros colombianos ponen el foco en los destinos nacionales en 2026

Las búsquedas de vuelos y hoteles hacia destinos nacionales en 2026 aumentaron 8% y 5%, respectivamente, frente a 2025, mientras que en destinos internacionales las búsquedas de vuelos disminuyeron 7% y las de hoteles 6%.

Para los colombianos, 2026 se perfila como un año en el que el turismo interno gana protagonismo. De acuerdo con KAYAK, un buscador líder de viajes, las búsquedas de vuelos de los Colombianos hacia destinos nacionales aumentaron 8% interanual, mientras que las búsquedas hacia destinos internacionales disminuyeron 7% frente a 2025.

En el caso de hoteles, los datos de búsqueda de KAYAK muestran un comportamiento similar. Las búsquedas de hoteles en destinos nacionales para 2026 registran un crecimiento de 5%, mientras que en destinos internacionales presentan una disminución de 6% frente a 2025, lo que indica un mayor interés por estancias dentro del país este año.

En 2026 también observamos caídas en los precios tanto en destinos nacionales como internacionales, con reducciones promedio en los precios de vuelo de 3% y 8% frente a 2025, respectivamente. Si bien se trata de tendencias generales, existen destinos específicos donde volar en 2026 puede ser hasta 36% más económico en rutas nacionales y hasta 25% más económico en rutas internacionales que el año anterior. Estos datos evidencian oportunidades adicionales de ahorro, posicionando a 2026 como un año particularmente atractivo para los viajeros que priorizan el presupuesto

Top 10 destinos más buscados y de mayor tendencia

Entre los destinos nacionales más buscados, destacan ciudades de playa como Santa Marta, Cartagena y San Andrés, que ocupan el Top 3. A nivel internacional, Madrid, Miami y Punta Cana lideran el ranking de búsquedas de vuelos.

Destinos nacionales más buscados por los colombianos el 2026

Destinos nacionales e internacionales en tendencia para 2026

Según el crecimiento interanual de las búsquedas de vuelos, la siguiente clasificación destaca los destinos con mayor aumento de interés para 2026 en comparación con 2025.Tolú y Medellín registran los mayores incrementos en búsquedas de vuelos frente a 2025 (+30% y +26%, respectivamente), lo que evidencia un interés que va más allá de los centros urbanos tradicionales.

A nivel internacional, Brasil se posiciona como el destino en mayor tendencia entre los viajeros colombianos en 2026, con un crecimiento en las búsquedas de vuelos hacia Río de Janeiro (+124%) y São Paulo (+45%) frente al año anterior.

Escapadas de playa y ciudad: destinos con las mayores caídas en precios

Cali es el destino nacional con la mayor caída en el precio promedio de los vuelos (-36% frente a 2025) y también el más económico dentro de los más buscados, con tarifas promedio de $235.012.

En el plano internacional, Nueva York presenta una caída en los precios promedios de vuelo de -17% frente a 2025, con reducciones aún mayores hacia Newark (-25%), una de las principales puertas de entrada a la ciudad. Este comportamiento muestra cómo la elección del aeropuerto puede influir en el presupuesto final del viaje.

Incluso con un aumento de 19% en las búsquedas hacia San Andrés, el precio promedio de los vuelos disminuye 28% frente a 2025. De manera similar, en Río de Janeiro —uno de los destinos internacionales en mayor tendencia entre los colombianos— los precios también caen 28%, lo que refleja un escenario en el que incluso los destinos más populares ofrecen oportunidades de ahorro en 2026

Otro factor que puede influir en la optimización del presupuesto es la clase de cabina. Para los viajeros colombianos, el precio promedio en clase Economy disminuye 17%, mientras que las tarifas en clase premium se mantienen estables frente a 2025, pese a un incremento de 52% en las búsquedas en esta categoría.

Viajes internacionales hacia Colombia

Yendo un paso más allá, los datos de KAYAK sobre las tendencias de viaje para 2026 no solo muestran hacia dónde quieren viajar los colombianos, sino también de dónde proviene el interés por visitar el país.

Este año, el interés por Colombia proviene principalmente del continente americano, con Estados Unidos liderando el ranking de mercados de origen en búsquedas de vuelos, seguido por Costa Rica y Perú.

Entre los 10 principales países de origen, las búsquedas de vuelos de viajeros de República Dominicana fueron las que más aumentaron frente a 2025 (+111%), seguidas por las de viajeros de España (+37%) y Ecuador (+37%).

Top 10 países de origen con mayor interés en viajar a Colombia en 2026

En cuanto a los destinos dentro del país, los más buscados por los viajeros internacionales para 2026 son Bogotá, seguida de Medellín y Cartagena. Destinos como San Andrés (+21%), Cúcuta (+19%) y Pereira (+9%) registran los mayores incrementos en búsquedas frente al año anterior, lo que muestra un interés creciente por explorar regiones más allá de los centros urbanos tradicionales.

Las “nanovaciones” y los viajes en pareja lideran el camino

De acuerdo con las búsquedas de hoteles, en 2026 los colombianos priorizan escapadas cortas frente a vacaciones prolongadas, en línea con una de las tendencias identificadas en el reporte WTF 2026 de KAYAK: las “nanovacaciones”. De hecho, las búsquedas de hotel de 1 a 3 noches son las más buscadas entre los viajeros colombianos.

Al analizar más de cerca quiénes están viajando, según las búsquedas de hoteles, las parejas lideran este año, y los viajes en familia se perfilan para cobrar más protagonismo en 2026, con un aumento del 6% en las búsquedas de este tipo de viajeros frente al año pasado.

