Logan consolida su apuesta por el DOOH inteligente y sostenible en Colombia

El mercado publicitario colombiano atraviesa una transformación marcada por la integración entre tecnología, data y sostenibilidad. En este contexto, Logan, la multinacional argentina de data y medios multicanal, se ha posicionado a la vanguardia en el marketing digital, anticipando y preparándose para las nuevas exigencias de la industria.

Uno de los pilares de esta evolución es el Digital Out Of Home (DOOH), un formato que Logan ha llevado a otro nivel con Fluxooh, su plataforma de planificación de pantallas y audiencias. Fluxooh permite entender cómo se mueven los consumidores, en qué contextos interactúan y cómo optimizar cada impacto dentro de una estrategia omnicanal.

Desde su operación en Colombia, la compañía trabaja junto a las principales agencias y anunciantes del país, desarrollando campañas basadas en data real, que combinan movilidad, geolocalización e inteligencia artificial. Este enfoque, denominado Metamovilidad, conecta los mundos físico y digital, haciendo posible un verdadero 360° entre experiencias online y offline.

“La Metamovilidad redefine cómo entendemos la conexión en el día de una persona, analizando la big data móvil y reimpactándola de forma omnicanal. Con Fluxooh, conectamos pantallas y audiencias en tiempo real, haciendo posible un 360° entre lo online y lo offline. Además, trabajamos bajo nuestro modelo de Zero Waste Marketing, cuidando el presupuesto de los anunciantes, evitando desperdicio y generando resultados más eficientes. Lo mejor es que todo este proceso también contribuye a reducir la huella de carbono, apoyando proyectos de responsabilidad social en Colombia y aportando al planeta con cada impacto optimizado.”, comentó Sandra Talero, Country Manager Logan Colombia

El modelo de Zero Waste Marketing se ha convertido en un sello distintivo de Logan: maximiza la eficiencia publicitaria y minimiza el desperdicio, asegurando que cada impacto llegue a la audiencia correcta, de acuerdo con la compañía. Este enfoque, sumado al compromiso con la sostenibilidad, consolida una visión de marketing más humano, eficiente y consciente.

“El calentamiento global es el mayor problema de creatividad que la humanidad tiene que resolver hoy, y es por eso que, además de trabajar en marketing, decidimos meternos con fuerza en la industria de climate tech”, explica Ignacio Álvarez Saez, co-founder de Logan.

Hoy, Logan es un backbone media y data partner que brinda soluciones multicanal a más de 2400 marcas y 100 agencias de todo el mundo, con foco en la eficiencia, la innovación y el impacto positivo. Desde Colombia, continúa impulsando una nueva era del marketing sostenible y orientado a resultados.

También le puede interesar: Consumer Goods & Manufacturing impulsados por IA, informe de Globant sobre IA