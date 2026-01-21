jueves, enero 22, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

Logan consolida su apuesta por el DOOH inteligente y sostenible en Colombia

marketing digital

Logan consolida su apuesta por el DOOH inteligente y sostenible en Colombia

El mercado publicitario colombiano atraviesa una transformación marcada por la integración entre tecnología, data y sostenibilidad. En este contexto, Logan, la multinacional argentina de data y medios multicanal, se ha posicionado a la vanguardia en el marketing digital, anticipando y preparándose para las nuevas exigencias de la industria.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 21, 2026

Uno de los pilares de esta evolución es el Digital Out Of Home (DOOH), un formato que Logan ha llevado a otro nivel con Fluxooh, su plataforma de planificación de pantallas y audiencias. Fluxooh permite entender cómo se mueven los consumidores, en qué contextos interactúan y cómo optimizar cada impacto dentro de una estrategia omnicanal.

Desde su operación en Colombia, la compañía trabaja junto a las principales agencias y anunciantes del país, desarrollando campañas basadas en data real, que combinan movilidad, geolocalización e inteligencia artificial. Este enfoque, denominado Metamovilidad, conecta los mundos físico y digital, haciendo posible un verdadero 360° entre experiencias online y offline.

“La Metamovilidad redefine cómo entendemos la conexión en el día de una persona, analizando la big data móvil y reimpactándola de forma omnicanal. Con Fluxooh, conectamos pantallas y audiencias en tiempo real, haciendo posible un 360° entre lo online y lo offline. Además, trabajamos bajo nuestro modelo de Zero Waste Marketing, cuidando el presupuesto de los anunciantes, evitando desperdicio y generando resultados más eficientes. Lo mejor es que todo este proceso también contribuye a reducir la huella de carbono, apoyando proyectos de responsabilidad social en Colombia y aportando al planeta con cada impacto optimizado.”, comentó Sandra Talero, Country Manager Logan Colombia

El modelo de Zero Waste Marketing se ha convertido en un sello distintivo de Logan: maximiza la eficiencia publicitaria y minimiza el desperdicio, asegurando que cada impacto llegue a la audiencia correcta, de acuerdo con la compañía. Este enfoque, sumado al compromiso con la sostenibilidad, consolida una visión de marketing más humano, eficiente y consciente.

“El calentamiento global es el mayor problema de creatividad que la humanidad tiene que resolver hoy, y es por eso que, además de trabajar en marketing, decidimos meternos con fuerza en la industria de climate tech”, explica Ignacio Álvarez Saez, co-founder de Logan.

Hoy, Logan es un backbone media y data partner que brinda soluciones multicanal a más de 2400 marcas y 100 agencias de todo el mundo, con foco en la eficiencia, la innovación y el impacto positivo. Desde Colombia, continúa impulsando una nueva era del marketing sostenible y orientado a resultados.

También le puede interesar: Consumer Goods & Manufacturing impulsados por IA, informe de Globant sobre IA

TAGS
data

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Alianzas

FIFA escoge a TikTok como plataforma para el Mundial 2026

Juan Diego Gómez Ramírez
enero 9, 2026
04
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
05
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
febrero
Evento virtual

Webinar: Video marketing 2026: cómo la IA Generativa está redefiniendo el ROI

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las marcas crean.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Mercadeo

Gente
por

Digital