Netflix expande su estrategia global con alianzas que llevan sus marcas de la pantalla al retail

Con el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, que ya acumula 39.7 millones de vistas y domina el Top 10 en 91 países,y el fenómeno global de KPop Demon Hunters, con más de 500 millones de visualizaciones y un Grammy , Netflix está ampliando sus acciones para generar puntos de encuentro más allá de la pantalla con los fans de sus títulos. Por medio de alianzas estratégicas con marcas globales como LEGO, Dove y Google, el servicio de entretenimiento está transformando sus historias en ecosistemas tangibles que dictan tendencias en moda, belleza y tecnología.

Por un lado, el universo de Bridgerton ilustra perfectamente esta expansión a partir de la fuerza del entretenimiento para fans y marcas. A través de más de 35 colaboraciones, que incluyen la primera fragancia oficial de la serie (Bridgerton Eau de Parfum) desarrollada con COTY, líneas de cuidado personal con Dove, y colecciones de joyería con Pandora, que se agotaron en su primera semana de lanzamiento, la narrativa de la Regencia se inserta en el día a día de las audiencias. A esto se suman innovaciones digitales como una experiencia de búsqueda interactiva con Google y el lanzamiento del primer coleccionable de Polly Pocket inspirado en la serie.

Esta evolución responde a una visión clara de la compañía: convertir una historia en una experiencia de vida real para los fans y en una oportunidad para que marcas de diferentes sectores conecten con una audiencia fiel y comprometida.

Al respecto, Magno Herran, VP de Global Brand y Partner Marketing en Netflix, señala: “Bridgerton, por ejemplo, ha evolucionado de ser una serie que rompe récords a una franquicia global que continúa cautivando los corazones de los fans en todo el mundo. Esta temporada, nos hemos aliado con una mezcla increíble de marcas globales y locales para traer el romance, el estilo y el espíritu de cuento de hadas de la Temporada 4 al mundo real. Desde moda y belleza hasta alimentos y experiencias inmersivas, estas colaboraciones inspiradas dan a los fans nuevas formas de entrar al mundo de Bridgerton mientras esperamos la Parte 2”.

Por su parte, KPop Demon Hunters se posiciona como el motor de conexión con las audiencias jóvenes y el fenómeno del K-pop alcanzando más de 500 millones de visitas en Netflix desde su estreno. La reciente alianza con El Grupo LEGO para lanzar sets de construcción inspirados en la película, junto con colección de juguetes con Mattel y Hasbro, demuestra cómo Netflix capitaliza los intereses culturales de los fans para crear puntos de contacto físicos que mantienen viva la conversación mucho después de que terminan los créditos.

Bridgerton y KPop Demon Hunters forman parte de una misma visión creativa en Netflix: historias que se expanden fuera de la pantalla. A través de experiencias, productos y expresiones creativas, ambos títulos fortalecen la relación con sus fans y mantienen sus universos activos en la conversación cultural. En ese contexto, el entretenimiento se consolida como un motor capaz de transformar la conexión cultural en valor tangible para las marcas.

Mira el clip oficial de Golden de Kpop Demon Hunters:

Mira el tráiler de la última temporada de Bridgerton: