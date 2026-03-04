Compensar y su visión estratégica del Event Marketing corporativo

Los eventos han evolucionado. Hoy ya no son solo logística, sino potentes palancas de Ecultura, bienestar y cierre de negocios con visión estratégica
En el dinámico ecosistema empresarial colombiano, la concepción de los eventos ha dado un vuelco de 180°: lo que antes se entendía como una actividad operativa, restringida a la logística y el cumplimiento de una agenda, hoy se posiciona como una pieza maestra en el tablero de la estrategia corporativa. Juan Pablo Salazar, gerente comercial de la Unidad de Bienestar de Compensar, analiza cómo esta industria ha madurado hacia un modelo de Event Marketing integral, con la infraestructura, el análisis de datos y el bienestar humano como pilares del retorno de la inversión y de la competitividad de las marcas en el mercado actual.
La transición del mercado ha sido clara. Según Salazar, el sector ha pasado de herramientas tácticas desconectadas a ejecuciones netamente estratégicas. Hoy, los eventos son clave para generar valor real pues son el escenario donde se construye marca, se moviliza la cultura organizacional y se concreta la relación comercial que impacta directamente el negocio. En este nuevo panorama, el valor agregado reside en la capacidad de ofrecer un ecosistema integrado. Para Compensar, esto implica que un mismo canal debe ser capaz de articular infraestructura robusta, formación alineada con los ejes de la compañía, recreación y una operación impecable. El objetivo es que las empresas no vean el evento como un hito aislado, sino como una experiencia que recoge integralmente los objetivos de la organización.
Si bien la digitalización ha transformado el modo en que consumimos información, la presencialidad ha retomado un valor fundamental como catalizador de networking. Salazar destaca que, aunque el canal digital es un aliado poderoso, las conexiones humanas siguen siendo el pegamento que teje negocios sólidos. Movilizar una cultura netamente digital es complejo. El mensaje no solo tiene que llegar; cómo llega también es vital. La tendencia para 2026 apunta hacia una hiperpersonalización. El consumidor actual, más exigente gracias a la tecnología, busca experiencias diseñadas a su medida. Sin embargo, Salazar advierte que la personalización carece de sentido si no está atada a los objetivos estratégicos definidos por la alta gerencia.
Uno de los aportes más disruptivos en la visión de Compensar es la vinculación directa entre el evento corporativo y la productividad, a través del bienestar. El año 2026 es de retos económicos y tiene la eficiencia como requisito. Pero Salazar es enfático al señalar que un empleado no es más productivo por exigencia, sino por cambios culturales, formación y bienestar. Bajo esta premisa, los eventos de lanzamientos, convenciones o integraciones se convierten en espacios de formación para líderes y colaboradores. Allí se vive la cultura organizacional y se alinean los equipos de trabajo. Además, este enfoque no se limita a las fronteras internas de la empresa: el Event Marketing moderno busca fortalecer el vínculo con stakeholders, proveedores y aliados, y proyectar una imagen de solidez y compromiso con la construcción del país.
La gestión de los eventos hoy cuenta con un aliado infalible: la big data. Con una operación que supera los diez mil eventos anuales y alcanza a más de dos millones de personas, el reto de Compensar es transformar la asistencia en información accionable. A través de plataformas de bienestar, se analiza el comportamiento de consumo, la asistencia y, lo más importante, el cumplimiento de las expectativas posevento. Esta retroalimentación permite a las empresas pasar de una planeación reactiva a una estratégica y recurrente. El objetivo es que las empresas tengan un aliado que les dé un respaldo en 360°, lo que permite que el recurso invertido tenga un retorno eficiente y medible que justifique cada peso de la inversión.
Salazar identifica un tropiezo recurrente en las marcas: dejarse absorber por la operatividad antes de definir el propósito estratégico. La recomendación para los tomadores de decisiones es clara: definir primero el impacto buscado y la estrategia de comunicación. Una vez establecido el norte, la infraestructura y la operación deben actuar como facilitadores que garanticen una experiencia impecable, desde la gastronomía hasta la tecnología, para asegurar que cada detalle sume a la narrativa de la marca. Compensar busca ir mucho más allá del evento per se, integrando servicios de formación y recreación que conviertan cada encuentro en una herramienta de transformación organizacional profunda y sostenible en el tiempo.
edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.
