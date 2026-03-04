El auge del Retail Media en Latinoamérica

Según estimaciones de eMarketer, la inversión en retail media en Latinoamérica se triplicará hacia 2028 y representará el 15 % del gasto total en publicidad digital de la región.
Cencosud Media, parte del ecosistema retail de Cencosud, ha dejado de ser experimental para consolidarse como uno de los medios estratégicos más relevantes del espacio publicitario global.
“Hoy, los retailers y anunciantes lo integran de manera natural en los planes de mercadeo full funnel. Ya no se trata solo de conversión; también cumplimos un rol determinante en awareness, consideración y fidelización”, explica Paola Rodríguez, head comercial de Cencosud Media Colombia.
La principal fortaleza de la compañía radica en su capacidad de impactar a los clientes durante todo su recorrido de compra. Gracias al uso de firstparty data, provenientes de sus distintos negocios, Cencosud Media identifica quién, cuándo y cómo compran sus clientes en canales físicos y digitales. Ese conocimiento profundo se traduce en oportunidades concretas para los anunciantes. Un caso reciente en Colombia lo demuestra: una marca de consumo masivo que buscaba mejorar su posicionamiento aumentó 12 % sus clientes activos, reactivó 8 % sus clientes inactivos y elevó su share online en 20 %.
El instore toma especial relevancia. En Colombia, 17 tiendas Jumbo cuentan con más de 285 pantallas digitales ubicadas estratégicamente que permiten activar campañas por tienda, categoría o momentos de compra.
Estos formatos pueden integrarse con soluciones onsite, offsite o de mercadeo directo para consolidar la tienda física como un entorno activable y medible en el ecosistema de retail media.
Como parte de su evolución, Cencosud Media trabaja en el lanzamiento de un portal digital y de autoservicio para anunciantes y agencias que ofrece dashboards de desempeño de sus campañas, analiza audiencias y comportamiento de compra. Esta herramienta brinda resultados ágiles y transparentes, lo que facilita la toma de decisiones y la optimización de campañas.
“En Colombia, contamos con datos de primera fuente de Cencosud, provenientes de más de 100 tiendas entre Jumbo, Metro y Easy y con una base de más de 6 millones de clientes. Conocemos el comportamiento del cliente de forma única, tanto en la tienda física como digital. Obtenemos insights valiosos para la toma de decisiones estratégicas”, enfatiza el equipo de Cencosud Media.
Este artículo es una Colaboración paga con Cencosud Media.
Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.
