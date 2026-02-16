TCL presenta su campaña “It’s Your Greatness” y abre TCL Edelweiss Land en Milán durante Milano-Cortina 2026

TCL, compañía tecnológica líder a nivel mundial y Socio Olímpico y Paralímpico, celebró hoy la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con el lanzamiento de su campaña “It’s Your Greatness” y la inauguración de su espacio creativo, TCL Edelweiss Land, ubicado en la Piazza Duca d’Aosta, frente a la Estación Central de Milán. A la inauguración, asistieron invitados destacados como Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional; Kevin Wang, CEO de TCL; y Dr. Yan, CTO de TCL Technology y CTO de TCL CSOT.

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que los socios tecnológicos adquieren una importancia cada vez mayor en los eventos deportivos globales, con las marcas desempeñando un rol más integral en la infraestructura que define cómo los Juegos Olímpicos se viven y se organizan.

TCL cree firmemente en el poder del deporte para inspirar y unir a las personas a través de las culturas y generaciones. Mientras el mundo se reúne para dar la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Invierno, la campaña “It’s Your Greatness” alentará a las personas a encontrar su propia excelencia, en sintonía con el tema oficial del evento, “It’s your vibe”. A lo largo de los Juegos, la tecnología de TCL transformará la forma en la que los fanáticos disfrutan el evento, brindará confort y conexión para que los atletas puedan rendir al máximo y conectará a audiencias y comunidades de todo el mundo para inspirar grandeza.

Millones de fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno tanto de manera presencial como a nivel global, proporcionando televisores, señalización digital y asistencia técnica a Olympic Broadcasting Services (OBS), permitiendo que los medios instalados en el International Broadcasting Centre lleven Milano Cortina 2026 a audiencias de todo el mundo. El “universo de pantallas” de TCL y otras innovaciones (como los aires acondicionados con inteligencia artificial) también estarán presentes en un espacio de TCL dentro de la Villa Olímpica de Milán, demostrando cómo la tecnología ofrece más opciones que nunca para que los fanáticos disfruten de los Juegos Olímpicos de Invierno como deseen.

Las pantallas de TCL en el IBC ayudan a los medios a llevar Milán Cortina 2026 a audiencias globales

La empresa también contribuye a que los atletas estén preparados para competir. El nivel de confort y practicidad en las Villas Olímpicas de Anterselva y Livigno está garantizado por electrodomésticos de nueva generación, como lavadoras y secadoras inteligentes. Los televisores de la marca acompañan los momentos de descanso y relajación, mientras que la conexión entre los atletas y sus seres queridos, el “Athlete Moment”, al momento de celebrar justo después de las competencias, está garantizada por la tecnología de TCL.

Los productos de TCL están presentes en un espacio de la Villa Olímpica de Milán

La idea detrás de “It’s Your Greatness” refleja el compromiso de TCL con la excelencia, en estrecha sintonía con los valores olímpicos. Años de práctica y meses de entrenamiento intenso por parte de cientos de atletas culminan en las competencias olímpicas de las próximas dos semanas, donde una pasión y dedicación extraordinarias inspirarán al mundo. Entre ellos se encuentran figuras como la campeona olímpica y esquiadora de freestyle Eileen Gu, la emergente estrella del hockey sobre hielo Jack Hughes y el especialista en slalom Alex Vinatzer, apoyados por TCL como parte de Team TCL, integrado por 15 atletas de 8 países que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos de Invierno.

En sus palabras durante la inauguración de TCL Edelweiss Land, Kevin Wang, CEO de TCL Technology, afirma

Las últimas innovaciones de TCL están desempeñando un papel clave en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy es un hito en el primer año de TCL como Socio Olímpico Mundial, una colaboración que nace de valores compartidos de innovación y excelencia. TCL siempre ha creído en el poder del deporte para unir a las personas a través de culturas y generaciones, y esto es solo el comienzo

TCL Edelweiss Land exhibe innovación de vanguardia

TCL Edelweiss Land extiende la celebración de la grandeza y estará abierto del 5 al 22 de febrero en la Piazza Duca d’Aosta, frente a la Estación Central de Milán. Con una superficie de más de 500 metros cuadrados, los visitantes podrán interactuar con las últimas innovaciones de TCL, compartir momentos ideales para fotografías e inspirarse —junto a amigos y comunidades— para crear experiencias extraordinarias. Diseñado bajo principios de respeto ambiental y guiado por la creatividad, el espacio refleja el compromiso con la sustentabilidad y la innovación.

Kevin Wang, CEO de TCL Technology, y Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, celebran la inauguración de TCL Edelweiss Land.

Durante el evento, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, señala

Cuando pienso en TCL como socio top, lo que más se destaca es su alcance global. Esa presencia ayuda a difundir la magia de los Juegos Olímpicos de Invierno en comunidades de todo el mundo. TCL también es un líder tecnológico, pero no se trata solo de tecnología: comparte nuestros valores, como inspirar grandeza, conectar a las personas y acercar los Juegos Olímpicos a todos. Estoy muy entusiasmada con el futuro de nuestra asociación y con el rol clave que TCL tendrá en la forma en que el mundo vive los Juegos Olímpicos

TCL Edelweiss Land exhibe innovación de vanguardia.

TCL Edelweiss Land estará abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas, con zonas distintivas que presentan los productos más recientes de TCL, incluida la última tecnología de pantallas desarrollada por TCL CSOT. Los visitantes también podrán conocer electrodomésticos inteligentes y las gafas de realidad aumentada TCL RayNeo, que muestran los avances más recientes en tecnología de realidad aumentada.

Para amplificar aún más la energía y la emoción en torno a los Juegos Olímpicos de Invierno, TCL colaboró con el Museo Olímpico en la creación de un mural vibrante en el corazón de Milán, en Corso di Porta Romana 111. El diseño fue desarrollado por Zeina Rashid, pintora y atleta olímpica que representó a Jordania en tenis de mesa en Atenas 2004 y Beijing 2008, seleccionada a través del Programa de Artistas Olímpicos del Museo Olímpico. La inspiración surgió de sus recuerdos de infancia viendo los Juegos Olímpicos de Invierno por televisión, que despertaron sus sueños olímpicos. Su visión fue llevada a la realidad por el muralista Bublegum. El resultado es un homenaje vibrante al patrimonio cultural de los Juegos Olímpicos, celebrando cómo innumerables niños en todo el mundo descubren por primera vez el espíritu olímpico a través de una pantalla que abre una ventana a sus aspiraciones futuras.

